Avión presidencial venía depreciándose, pero pagaron lo que salió en avalúo: AMLO

El Gobierno de México vendió al de Tayikistán el avión presidencial “José María Morelos y Pavón”, un Boeing 787-8 Dreamliner, que fue adquirido por Felipe Calderón para que fuera usado por Enrique Peña Nieto, por mil 658 millones 684 mil 400 pesos, recursos que destinará a la construcción de dos hospitales, en Tlapa, Guerrero y en Tuxtepec, Oaxaca.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que la venta del avión presidencial a la República de Tayikistán fue por el monto que resultó del último avalúo de la aeronave, es decir, mil 658 millones de dólares, esto porque se venía devaluando año con año y además sufría de una falla de origen que no se especificó.

“Una de las preocupaciones es que el avión se fue depreciando en la medida de que fue pasando el tiempo, entonces cada día se depreciaba, y tuvo también una falla de origen en la fabricación que salió desde el primer avalúo y le bajo el precio, y fue creciendo también ese desperfecto”, señaló el mandatario en su conferencia de prensa desde Veracruz.

“El último avaluó que se realizó fue de mil 658 millones, se atrevieron a ponerle el nombre de José María Morelos y Pavón, cuando él luchó por la igualdad. Cuidamos el acuerdo, porque como tenemos algunos adversarios, no quisimos decir nada, se hicieron los avalúos, y aceptaron comprar el avión, se hizo un avalúo en el Gobierno, en Hacienda, y pagaron mil 658 millones al Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado y ya entregaron todo el dinero, por eso también no podíamos decir nada hasta que se contara con todo el dinero, fue de acuerdo al avalúo”, reiteró.

“Estamos en el avión presidencial que desafortunadamente le pusieron el nombre de José María Morelos y Pavón. Imaginen, Morelos que siempre luchó por la igualdad, que decía que se moderara la indigencia y la opulencia. Pero estamos aquí el General Secretario de la Defensa; Ernesto Prieto, del Indep, y Jorge Mendoza, de Banobras. Porque después de mucho tiempo se logró vender este avión. Estamos contentos, estamos como los nuevos ricos, que compran un avión o un yate y son felices sólo el día que lo estrenan y el día que lo venden”, anunció el Presidente.

Jorge Mendoza, de Banobras, explicó que la transacción se hizo con la República de Tayikistán, un país asiático y exsoviético, a través de su comité estatal de inversiones y de administración de propiedades. “Ellos están aquí hoy en México y tienen aproximadamente 10 días después de hoy para llevarse el avión a su país. Ya la transacción está cerrada, ya recibimos los recursos en su totalidad, se encuentran en la cuenta del Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado”.

“Lo más importante es que esta venta va a generar, además de los recursos que recibimos, va a generar ahorros. Primero, se va a realizar un ahorro de 332 millones de pesos de intereses que tenía que pagar el Gobierno a Banobras. Con este monto ya se liquida el arrendamiento. Banobras en su lugar, la totalidad de la recepción de estos recursos se los va a regresar a a la Tesorería de la Federación para que se puedan aplicar a los proyectos en el sector salud”, refirió.

Informo al pueblo de México que hoy se celebró el contrato de compra-venta del avión presidencial. El gobierno de Tayikistán depositó mil 658 millones 684 mil 400 pesos, de conformidad con el avalúo oficial, a la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Este dinero…

Este viernes, en su conferencia, López Obrador añadió: “Estamos contentos, la verdad, porque se vendió el ostentoso avión presidencial. Este avión lo compró Calderón aunque él no lo usó, se lo dejó comprado al Licenciado Peña Nieto. Al final tomaron la decisión de comprarlo, que lo mandaron a construir de forma especial, no es un avión construido en serie. No es una avión que podía utilizarse en nuestro país porque técnicamente debe volar en distancias largas, unas cinco horas en promedio, y nuestro territorio en ese avión se puede recorrer en menos tiempo”.

La adquisición del avión fue, en palabras del Presidente, “un despropósito”. “Es enorme, no hay aviones de este tamaño en las rutas nacionales, Aeroméxico no usa un avión así para sus viajes al interior del país, ni ninguna línea. costó muchísimo porque es un avión muy lujoso”, dijo, mientras mostraba las imágenes del aeronave y los lujos interiores, como una suite presidencial e incluso hasta una caminadora, todos ellos “lujos para pequeños faraones, acomplejados”.

Además, López Obrador confirmó que ya se han vendido otros 10 aviones además del presidencial y pedirá a Banobras que presente un informe completo sobre la situación de estas ventas.

“Fue una operación onerosa”, insistió en su conferencia el mandatario. “Ojalá y esto nunca jamas vuelva a pasar porque era lo que predominaba, la fantochería, la prepotencia, usaban helicópteros también, modernos, me acuerdo que compraron seis aviones, no como este, jets pequeños, en el Gobierno anterior, y seis helicópteros, y los usaban hasta para ir a jugar golf, entonces eso ya se terminó”, dijo.