EU asegura que hay trabajos junto con Corea del Sur y Japón para enfrentar a Norcorea

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS).- El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha advertido este lunes de que está trabajando con Japón y Corea del Sur para hacer frente “a la amenaza que supone Corea del Norte”, en una rueda de prensa en Washington junto a su homólogo surcoreano, Park Jin.

Blinken ha resaltado que Estados Unidos “quiere asegurarse de que dispone de toda la capacidad defensiva necesaria para hacer frente a cualquier posible provocación o agresión procedente de Corea del Norte”.

Así, ha hecho hincapié en que “desde hace tiempo Estados Unidos ha dejado clara la voluntad de comprometerse diplomáticamente y a través del diálogo con Corea del Norte hacia la desnuclearización de la Península de Corea”.

Had a very productive meeting today with @FMParkJin. We discussed the need for our countries to strengthen our alliance and economic cooperation as we grow into a global partnership where we work closely together on the most pressing challenges of the 21st century. pic.twitter.com/kg8trcJzjB

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 14, 2022