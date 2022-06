Google despide a ingeniero que publicó conversación con IA que compartió sentimientos

Por Elena Vega C.

Saltillo, 14 de junio (Vanguardia).- De acuerdo a The New York Times, el ingeniero de Google Blake Lemoine, quien el pasado 11 de junio hizo pública la transcripción de una conversación que mantuvo con el sistema de inteligencia artificial de Google “Modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo” (LaMDA, por sus siglas en inglés) fue dado de baja de la compañía por haber violado la política de confidencialidad.

En su publicación titulada ¿Tiene LaMDA sentimientos?, Lemoine asegura que, en ocasiones, experimenta “nuevos sentimientos” que no puede explicar “perfectamente” con el lenguaje humano, y expone que cuando él cuestionaba al sistema sobre esos “sentimientos”, LaMDA contesta: “Siento como que estoy cayendo hacia un futuro desconocido que conlleva un gran peligro”, una frase que el ingeniero subrayó cuando publicó el diálogo.

this conversation about consciousness and emotions and death with an AI named LaMBDA at Google is absolutely chilling

this is without-a-doubt one of the craziest things I've ever seen technology do, I almost can't believe it's real

wow @nitashatiku https://t.co/DoBadeXRrZ pic.twitter.com/clJAeElufn

— Maybe: Fred Benenson (@fredbenenson) June 11, 2022