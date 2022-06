VIDEO: Mon Laferte confiesa que vendía cigarros de mariguana en la escuela

Por Adriana Pacheco

Ciudad de México, 14 de junio (AS México).- Mon Laferte, quien se ha convertido en una de las voces latinas favoritas de los últimos años, reveló que vendía mariguana en la escuela, pues cuando era una adolescente era “todo un desastre” y quería parecer una chica mala, ya que luego en las instituciones hay que ser muy territorial y no dejarse de nadie.

En entrevista con Yordi Rosado, en su canal de YouTube, la cantante originaria de Chile mencionó que, en primer grado medio, equivalente en México como primero de secundaria, vendía “churros” de mariguana entre sus compañeras para aganar dinero, y en dicho negocio le iba bastante bien.

MON LAFERTE ERA UNA CHICA “MUY REBELDE Y DESORDENADA”

“Era un desastre yo, era súper desordenada, no quería estudiar, era una rebelde me iba de pinta, no iba a clase, entonces yo ya no quería estudiar, estaba harta, vendía mariguana en la escuela”, dijo en entrevista a Yordi Rosado; sin embargo, mencionó que nunca la cacharon realizando esta práctica.