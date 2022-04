Yordi Rosado busca entrevistar a Sasha Sokol para saber su versión sobre De Llano

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 10 de abril (ASMéxico).- Luego de que la entrevista que Yordi Rosado a Luis de Llano causó controversia, pues habló abiertamente sobre la relación que tuvo hace algunos años con Sasha Sokol, lo que provocó que la cantante decidiera romper el silencio y señalara al productor por el abuso que sufrió cuando era una niña.

Ahora, el conductor de televisión ha manifestado su interés por hablar con Sokol, con el propósito de conocer su versión acerca de lo ocurrido y así tener una perspectiva más amplia. Fue en un encuentro con diversos medios, durante una alfombra roja, que Rosado platicó sobre el impacto que tienen sus entrevistas.

“Yo respeto muchísimo todo el trabajo de los periodistas, cada vez lo respeto más porque lo conozco más; siempre lo he comentado: soy un comunicador, no un periodista, y lo que intento es tener empatía, platicar, conocer la vida de los artistas. Al contrario, entre más pregunto y me acerco, más respeto el trabajo de todos ustedes”, expresó el presentador.