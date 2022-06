Un tsunami recorrió al planeta en enero 2022. Fue por la erupción del volcán Tonga

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) – Científicos han identificado el mecanismo exacto responsable del excepcional tsunami que se extendió rápidamente por todo el mundo después de la colosal erupción del volcán Tonga.

A medida que estas ondas convergían entre sí, la energía se bombeaba continuamente al tsunami, lo que hizo que creciera más, viajara mucho más lejos, mucho más rápido y durante mucho más tiempo.

La erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai el 15 de enero de 2022 fue la erupción volcánica más grande del siglo XXI y la erupción más grande desde Krakatoa en 1883.

Ha sido descrita como la mayor explosión jamás registrada en la atmósfera y fue cientos de veces más poderosa que la bomba atómica de Hiroshima.

Volcanic explosion in Jan. 2022 in Tonga caused acoustic-gravity waves that affect the boundary between the ocean and atmosphere, driving unusually fast and long-lasting tsunami, researchers say. #knowyourhazards https://t.co/dhzr1SOMtq

