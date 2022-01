VIDEOS: Erupción de volcán submarino activa alerta de tsunami en la costa de Tonga

Ciudad de México, 15 de enero (RT).- Fuertes olas atravesaron las casas ubicadas en la costa de Tonga después de que este sábado se emitiera una advertencia de tsunami para toda la nación insular del Pacífico tras una erupción de un volcán submarino.

De acuerdo a los reportes, el desastre natural golpeó la costa después de que el volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai volviera a entrar en erupción este viernes, esparciendo cenizas, vapor y gas a 20 kilómetros en el aire, tras registrar actividad intermitente a finales de diciembre.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

Asimismo, Taaniela Kula, la Subsecretaria del Ministerio de Tierras y Recursos Naturales de Tonga, comentó que se observaron explosiones masivas, truenos y relámpagos cerca del volcán después de que reanudara su erupción.

Una alerta de tsunami también se ha emitido para Fiyi, Samoa Americana y Samoa. Las autoridades instaron a los residentes de áreas bajas a trasladarse a zonas más elevadas. Más de 100 familias han sido evacuadas en las localidades de Palauli y Satupaitea después de que las olas destrozaran edificaciones.

A tsunami #warning is now in force for all of Tonga following this evening's #underwater violent #volcano eruption.#Horrifying #Visuals coming from #Tonga. Praying for everyone.

Please #StaySafe.#Tsunami #Tonga #Oceania pic.twitter.com/ixynryYH4d

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 15, 2022