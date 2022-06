Michoacán: Exedil de Aguililla y líder narco es extraditado a EU por tráfico de armas

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 14 de junio (Zeta).- Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, alias “Fruto”, exalcalde de Aguililla, Michoacán, fue extraditado a Estados Unidos, el 13 de junio del 2022, por su presunta participación en una red de tráfico de drogas y al llegar a aquel país, compareció ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida, en Miami, acusado del delito de tráfico de drogas -en concreto más de 499 kilos- de “cristal” o metanfetamina de alto consumo, según informó el Departamento de Justicia estadounidense.

El Ministerio Público guatemalteco aseguró que Comparán Rodríguez, es “un líder de los Carteles Unidos” del narcotráfico en su país y también “un antiguo miembro del Cartel de los Caballeros Templarios”. También indicaron que el ex alcalde salió ileso de un atentado en su contra, en 2015, en el que murió uno de sus escoltas.

Leader of Mexico's United Cartels Extradited to U.S. to Face Charges of Importing Over 1100 Pounds of Crystal Methamphetamine https://t.co/EH2MasSuYs

— US Attorney SDFL (@SDFLnews) June 13, 2022