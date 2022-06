Nuevo AUDIO: “Alito” y Diputado federal hablan de presunto negocio con medicamentos

La Gobernadora de Campeche expuso una grabación en la cual supuestamente se está hablando entre un Diputado priista y el líder nacional del partido sobre hacer un negocio con medicamentos.

-Con información de Montserrat Antúnez Estrada

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– Layda Sansores, Gobernadora de Campeche, exhibió un nuevo audio del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, durante su transmisión nocturna del programa “Martes del Jaguar”.

De acuerdo con la morenista, la grabación corresponde al líder priista y al Diputado federal Javier Casique, quienes presuntamente se están poniendo de acuerdo para hacer un negocio con medicamentos.

Aquí podemos ver que hasta los diputados federales están en el negocio… Es evidente que la corrupción la vivían a flor de piel; lo han hecho y lo siguen haciendo con tanta naturalidad. ¡Las acciones de quienes han saqueado al pueblo no deben quedar impunes! pic.twitter.com/nOYtZvRbAh — Layda Sansores (@LaydaSansores) June 15, 2022

En el audio, se escucha el siguiente intercambio:

AM: Güey, te ayudo con los… te ayudé con los 20 cabrones…

JC: Vamos a… Vamos juntos, vamos a venderla allá, yo me dedico a las medicinas.

AM: A ver, cabrón, pues eso me dijo Javier, pero pues ahí yo lo meto, y al final del día yo te… y con los “gobers” que ganen, yo lo meto.

El presidente del partido luego recalca su disposición para alistar medicamento y despensas según lo soliciten.

AM: Si tú me dices a mí: “Oye, medicamento, aquí”, “Oye, despensas”… Pero no lo ocupo, no lo ocupo ahorita porque es hacer compromisos con ellos, ¿sí me entiendes?

Posteriormente, “Alito” Moreno recalca: Lo que estamos haciendo ¿para qué es? Para tener la lana…

ALITO SE NIEGA A DEJAR DIRIGENCIA DEL PRI

Alito Moreno ha estado al centro de la atención del PRI este martes. Además de que la Fiscalía General de Campeche realizó la inspección de una de sus propiedades en la entidad en el transcurso del día, facciones del tricolor han solicitado reiteradamente su renuncia.

En la tarde, exlíderes priistas solicitaron un encuentro con la dirigencia del partido, conformada por el exgobernador de Campeche y la excandidata derrotada a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano Austria, quien ocupa el cargo de Secretaria General en el Comité Ejecutivo Nacional.

Fue una reunión de cuatro horas, al menos. Y el ambiente era tenso, y esa tensión no vino de la nada: la presidencia de Alejandro Moreno ha significado la mayor pérdida de territorio del PRI en su toda su historia de casi cien años.

Los exdirigentes plantearon la renuncia de Moreno a la presidencia, una exigencia que ya se ha hecho desde grupos al interior del PRI, a lo cual se negó Alito.

AUDIOS EXHIBEN PROPIEDADES Y SUPUESTO LAVADO DE DINERO

No es la primera ocasión que la morenista Layda Sansores ocupa un espacio de su agenda para exhibir grabaciones de Moreno Cárdenas.

En grabaciones filtradas con anterioridad, se le ha escuchado a Alito presuntamente extorsionar al dueño de los complejos Cinépolis, a contratistas de Campeche, y ordenar pagos millonarios al publicista español Antonio Solá.

El primer audio capturó el momento en que el priista platica con una persona y la instruye para otorgar 2.5 millones de dólares al publicista español Antonio Solá.

También pide a su interlocutor que canalice otros dos millones de dólares para “el asunto de Campeche”; el diálogo se da en el marco de los días del proceso electoral en la renovación de la gubernatura del Estado.

Ayuda por favor compartiendo. Que todos se enteren de lo corrupto que es @alitomorenoc, la Gobernadora @LaydaSansores difunde audio en donde se escucha a este traidor a la patria, hablar sobre pagos millonarios a tal Sola, mercenario de campañas políticas contra @lopezobrador_ pic.twitter.com/qnlpVQHSjj — Erick Reyes (@ErickReyesLeon) May 4, 2022

En otro, “Alito” habla de intentar extorsionar al dueño de Cinépolis. “Él me dijo: ‘Hay 12 diputados de Michoacán, que es mi estado, ¿cuánto quieres que les dé? Queda un mes de campaña. ¿Uno o dos millones?’, me dijo. Dos millones, son 24. Eso sí, los llamó a todos y se los dio en chinga. El lunes de los dio. Eso hay que reconocerlo”, revela la grabación.

Finalmente, otro audio filtrado el pasado 11 de mayo, grabado ilegalmente de una llamada telefónica, exhibe lo que podría ser un delito electoral grave: Moreno pide que proveedores sean extorsionados para que otorguen apoyos ilegales a la campaña electoral en Campeche.

Por los hechos, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió una denuncia formal y abrió una carpeta de investigación en contra del dirigente del PRI.