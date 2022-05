En medio del escándalo por audios, Alejandro Moreno dice: “No voy a salir del país”

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).– El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó un “dictador”, no lo intimidará ni lo forzará a salir del país, en medio de los escándalos recientes que en los que se ha visto envuelto el presidente del tricolor por audios filtrados donde se le denuncia de presunta extorsión.

El exsenador aseguró que la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores Román, ha divulgado grabaciones suyas, donde se le oye ordenar pagos al publicista Antonio Solá y hablar sobre presuntas aportaciones a campaña del dueño de Cinépolis, porque su partido votó en contra de la Reforma Eléctrica.

“ Estamos viendo el inicio de una dictadura , de alguien que quiere ser el dictador en nuestro país y no se lo vamos a permitir”, recalcó “Alito”. “Estos ataques derivan claramente por el rechazo a la Reforma Eléctrica , porque rechazamos su propuesta de Reforma Electoral”, aseguró.

A esta dictadura corrupta le digo: A mí no me van a intimidar, yo no voy a salir del país, yo los voy a enfrentar aquí, con la Constitución en la mano, con firmeza, carácter y voluntad.

