Esposo de YosStop habla de la situación por la que YouTube cerró las cuentas de ambos

A través de sus redes sociales Gerardo González, esposo de YosStop, habló sobre la situación que viven después de que YouTube cerrará sus canales en la plataforma de videos.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- Después de que la youtuber e influencer Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, diera a conocer por medio de sus redes sociales que YouTube cerró su canal individual y aquel que compartía con su esposo Gerardo González, este alzó la voz.

A través de historias en su cuenta de Instagram, Gerardo González explicó la situación que vivió con la plataforma de videos y el canal junto a YosStop, “Somos Dos”.

“De pronto me llegó un correo que decía, ‘hemos borrado tu canal por infringir los lineamientos severamente o repetidamente’, entonces entré a verificar y ya no tenía acceso. Dentro de todos esos avisos te dicen que si crees que borraron por accidente o que hay un error, se puede emitir una apelación al equipo de Google; algo que hice inmediatamente, les mandé una pequeña apelación donde dicen cuál es el link del canal, un correo alterno donde te puedan localizar, también un teléfono y una explicación lo más detallada posible de la situación”, expresó el esposo de la influencer.

Gonzáles considera qué pudo haber sido cerrado por una sanción de la plataforma, mencionando que la temática de su video “Parejas machistas”, pudo violar las normas de YouTube.

“No se maneja absolutamente nada que pueda romper los lineamientos, no agredimos, no entramos en materia de nada, simplemente hablamos de cosas rutinarias, entonces no veo que haya habido algún problema con el contenido de ese video. Si pones algo que pueda simular agresión o algo así, puede censurar, bajar el video o desmonetizarlo, pero precisamente eso es lo que nos ha llamado la atención, porque cuando algo así sucede generalmente te desmonetizan el video, que es la primer acción que hacen, o en su caso porque también viene dentro de sus reglas, si el video definitivamente no debe estar ahí, te mandan un strike, o si en verdad es un contenido muy grave, hacen una eliminación inmediata, pero éste no es el caso”.

Asimismo, mencionó que aún no se resuelve la situación y YouTube no responde a sus correos y quejas por haberles cerrado los canales a él y su esposa YosStop.

El pasado 12 de julio, un portavoz de YouTube confirmó a SinEmbargo que cerraron los canales de YosStop “por eludir las restricciones de nuestros Lineamientos de la Comunidad (https://www.youtube.com/t/terms) al monetizar una nueva cuenta de YouTube mientras su participación en el YouTube Partner Program (YPP) se encontraba en suspensión”.

“En YouTube somos claros con todos los usuarios que deciden abrir canales en la plataforma ya que deben cumplir nuestros Términos de Servicio (https://www.youtube.com/t/terms) y seguir las pautas de nuestra comunidad (https://support.google.com/youtube/answer/2802032)”, planteó.

“El incumplimiento y violación de estas normas puede significar la eliminación de todos los canales de un creador de manera efectiva o, incluso, la cancelación de su cuenta”, señaló un portavoz de YouTube.