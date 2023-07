El peso sigue imparable: llega a las 16.75 unidades por dólar, no visto desde 2015

El debilitamiento del dólar ha fortalecido a otras monedas, en las que el peso mexicano ha sorprendido con una buena racha que se ha sostenido con el paso de las jornadas.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).– El peso mexicano continúa imparable, y como muestra de ello, este viernes la divisa anotó una cotización de 16.75 unidades por dólar, lo que resultó como una apreciación de 0.39 por ciento frente a la jornada anterior.

El nivel en el que se colocó el peso esta tarde no se veía desde el 7 de diciembre del 2015, cuando alcanzó 16.65 pesos por dólar.

En el arranque de este 14 de julio, el dólar inició en 16.89 pesos mexicanos, lo que reflejó una depreciación de la divisa nacional de 0.24 por ciento. Alredor de las 13:30 horas, se colocó en el nivel de 16.72, para más tarde establecerse en el nivel de los 16.75 pesos.

Este nuevo techo roto por el peso mexicano se alcanza dos días después de llegar a un mínimo no visto en ocho años de 16.88 unidades por dólar.

Con los movimientos de esta mañana, el peso mexicano apunta una ganancia acumulada de 1.5 por ciento durante la primera quincena de julio y, en lo que va del 2023, ya registra una apreciación de 13.4 por ciento.

Diversos analistas prevén que la divisa nacional tiene margen para una mayor apreciación, aunque acercándose al final de su racha de ganancias.

Apenas el miércoles, el tipo de cambio cerró por primera vez en el año por debajo de las 17.00 unidades, registrando 16.88 pesos por dólar, de acuerdo con los datos en tiempo real de Investing.com

Esto ocurrió luego de darse a conocer los datos de inflación de Estados que mostraron una desaceleración mayor a la estimada.

“Con lo anterior, los inversionistas anticipan solo un alza de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para este año lo que contrasta con las declaraciones de miembros de la Fed que indican que el endurecimiento monetario debe ser de dos incrementos este año”, explicaron los analistas de BX+.

Por su parte, los analistas de Grupo Financiero Banorte (BMV:GFNORTEO) han ajustado sus perspectivas para el tipo de cambio y ahora pronostican que el precio del dólar podría tocar un mínimo de 16.30 pesos en el segundo semestre del año, con cierre del 2023 en 17.90 unidades.