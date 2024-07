EU identifica a simpatizante que falleció en ataque a Trump: era un exbombero

Madrid, 14 de julio (EuropaPress) – El exbombero Corey Comperatore, de 50 años, ha sido identificado como el espectador fallecido durante el intento de asesinato de este sábado del expresidente estadounidense Donald Trump en Pensilvania, Estados Unidos.

La identificación ha sido anunciada por el Gobernador del estado, Josh Shapiro, en rueda de prensa.

An emotional Josh Shapiro confirms that former fire chief Corey Comperatore was killed by the man who attempted to assassinate Trump. Comperatore shielded his family from bullets at the Trump rally.

Shapiro ha indicado que Comperatore, simpatizante de Trump, recibió un disparo mientras protegía a su familia de la ráfaga inicial efectuada por el tirador, Thomas Matthew Crooks, de 20 años de edad, muerto después por los disparos efectuados por el Servicio Secreto.

Otras dos personas han resultado heridas por los disparos efectuados por Crooks y se encuentran ahora mismo estabilizadas tras ingresar en el hospital en estado crítico, según ha hecho saber la Policia de Pensilvania.

Corey Comperatore ran into thousands of blazing fires and saved countless innocent people during his career as a firefighter, only to die from a stray bullet that was intended for President Trump days after he retired. RIP HERO!!! pic.twitter.com/WK3rFzviZS

— Matt Wallace (@MattWallace888) July 14, 2024