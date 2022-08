Apuestan con inversión por el bienestar de las gallinas

Los productores de huevo en los Estados Unidos están tomando muy en serio la transición hacia los sistemas libres de jaula. El mes pasado, la empresa Cal-Maine Foods, Inc. anunció sus proyectos de expansión para producir un mayor número de huevo libre de jaula. Mientras que en nuestro país vecino los productores de huevo están haciendo lo necesario para cumplir la demanda de empresas y consumidores que eligen mayor bienestar animal, en México los principales productores se hacen de oídos sordos ante esta tendencia mundial que cada vez gana más peso.

Esta falta de acción de los grandes productores de huevo en México nos demuestra la necesidad de regular la producción de huevo libre de jaula y de libre pastoreo. Es importante que se aborde el vacío legal que genera competencia desleal, ya que actualmente estos gigantes de la industria no necesitan comprobar que cumplen con estándares básicos de bienestar animal y son falsamente percibidos en igualdad de circunstancias ante los pequeños productores de huevo que sí los están cumpliendo.

Tú puedes ayudar a reducir el sufrimiento de millones de gallinas usadas en la industria avícola firmando la petición en TocaRegular.com para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía se pongan a trabajar en la Norma Oficial Mexicana de huevo libre de jaula y libre pastoreo. Esta norma servirá para que el trato que reciben estos animales no se deje a criterio de los productores, sino que todos sean obligados a cumplir y demostrar los estándares pertinentes. Estas dos entidades de gobierno son responsables de realizar este trabajo y no han dado respuesta desde enero, las gallinas y los consumidores no pueden esperar más, ¡toca regular!

Ana Ortega https://www.sinembargo.mx/author/ana-ortega