Tribunal Electoral de Tamaulipas confirma a Américo Villarreal como Gobernador electo

Durante la sesión pública del Tribunal Electoral de este sábado, se realizó la votación para dar resolución al recurso de informidad interpuesto por el PAN; un Magistrado argumentó la falta de pruebas del partido para comprobar presuntas violaciones electorales.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral del estado de Tamaulipas (Trieltam) validó por mayoría de votos la contienda que acredita a Américo Villarreal Anaya como Gobernador electo de dicho estado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”.

Tras un recurso de inconformidad interpuesto por Luis Tomás Vanoye Carmona, representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), el Tribunal Electoral de dicho estado desechó la queja por la que se invalidaba el cómputo estatal de las elecciones por la gubernatura de Tamaulipas, llevadas a cabo el pasado 5 de junio.

Los magistrados Edgar Iván Arroyo, René Osiris Sánchez y Gloria Reyna Hagelsieb votaron a favor de la resolución para invalidar el recurso de informidad; mientras que Blanca Heladia Hernández expuso un voto discrepante al proyecto resolutivo.

“Con sumo respeto para la mayoría de mis compañeros yo estaría apartándomelo de él, desde mi perspectiva, creo que la autoridad electoral señalada como responsable debió no validar la elección, la certeza de la votación y la legalidad de ésta si fue menoscaba por la presión y coacción de los votantes. Hubo una serie de hechos, indicios, pruebas técnicas. Yo sí considero que con toda ésta serie de indicios y hechos que nos aportó el partido impugnante, debíamos entrar en prueba de contexto”, expuso la Magistrada.

Por su parte, el Magistrado Edgar Danés Rojas, quien también fue ponente del proyecto de resolución al recurso de inconformidad, señaló que el PAN no pudo exponer pruebas sobre presuntas violaciones electorales.

“En el caso que estamos analizando, en el expediente no existen acreditadas las presuntas violaciones que se duele el PAN, no están acreditadas de forma objetiva y material, es decir, no hay pruebas convincentes, objetivas que muestren que demuestran lo dicho… El PAN está pidiendo que se anule una elección de Gobernador, pero sin pruebas”.

El avance de Morena en las elecciones incluyó su virtual victoria en Tamaulipas durante las elecciones del pasado 5 de junio de este año, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con lo que también le quitó el poder a la oposición.

Su candidato Américo Villareal Anaya logró el 49.99 por ciento de los votos recibidos, equivalente a 710 mil 952 de la jornada electoral que tuvo una participacion del 53.31 por ciento.

César Augusto Verástegui Ostos, propuesto por la alianza del PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se quedó con 44.20 puntos porcentuales al acumular 628 mil 541 votos, de acuerdo al resultado del PREP que ya tiene el 100 por ciento de las casillas contabilizadas.

Días después de la victoria del morenista en dicho estado, el PAN, a través de su representante ante el Ietam y el propio candidato César Augusto Verástegui, anunciaron la intención de presentar una impugnación por el resultado electoral.

A las 22:53 del 15 de junio, Luis Tomás Vanoye Carmona, representante panista ante la máxima autoridad electoral de Tamaulipas, entregó formalmente el documento de recurso de inconformidad ante la Oficialía de Partes del Ietam, donde impugnaban “los resultados del cómputo estatal de la elección de Gobernador del Estado de Tamaulipas en el proceso electoral 2021-2022; la emisión de la declaratoria de validez y de elegibilidad, así como la expedición de la Constancia de Mayoría a favor de Villarreal Anaya”.