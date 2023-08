La cintura de Kardashian

TV Azteca ha tenido su propia bancada en el Congreso y ha influido en las políticas públicas. En momentos de debilidad institucional, con presidentes deslavados, ha puesto legisladores, ha dominado partidos e incluso ha tenido uno propio (el Verde Ecologista de México) que le permitió dar una posición como Diputada a la hija de su dueño: Ninfa Clara Salinas Sada. El magnate tiene una cantidad grotesca de periodistas e intelectuales en su nómina; se ha servido de la puerta giratoria (Luis Cárdenas Palomino, Esteban Moctezuma Barragán) y tiene a su disposición tantos votos como un sindicato: Grupo Salinas, cita Expansión, tenía en 2023 cerca de 170 mil empleados.

El mayor poder de Grupo Salinas, sin embargo, es su brazo mediático; sus canales nacionales y los cientos de repetidoras locales; sus afiliadas en el extranjero y su presencia en Internet. Sus periodistas no sirven a la verdad –como lo hemos visto en la reciente campaña contra los Libros de Texto Gratuitos–: sirven para difundir lo que piensa el dueño. Si Salinas Pliego piensa que Hugo López-Gatell es un asesino, entonces sus empleados también. “Todo régimen opresor y toda dictadura tienen a un doctor loco encargado del exterminio del pueblo”, escribió recientemente. Y, claro, los lectores de noticias llevan cinco años atacando al Subsecretario de Salud con los mismos argumentos, sin contención.

Salinas Pliego ha encontrado que la falta de respuesta contundente del Presidente es una palanca invisible de apoyo para él. En medio de la emergencia por la pandemia, Javier Alatorre llamó a decenas de miles que componen su audiencia en los siguientes términos: “Ya no le hagan caso a Hugo López-Gatell”. López Obrador respondió tímidamente al conductor, aunque quien hablaba, en realidad, era el multimillonario.

Lo mismo pasa con los Libros de Texto: el Presidente se ha referido con palabras suaves para el conductor (“es mi amigo”, dice) y evade referirse al verdadero autor de la campaña en contra de su Gobierno. Y más aún, en lo más fuerte de los ataques a las medidas de contención contra la COVID, un Hugo López-Gatell claramente contrariado dio una entrevista a Alatorre y el conductor se atrevió a decir, en sus narices: “En este espacio y en todos los noticieros de TV Azteca hemos sido respetuosos de todas las leyes, en especial de todas aquellas que procuran la salud e integridad de los mexicanos”. La escena fue, por decir lo menos, humillante.

Eso, claro, da más alas a Salinas Pliego. Recientemente, por ejemplo, el empresario refrió a López Obrador incluso para ofender a una mujer, secretaria general de Morena: “Como dijera el Presidente, quiero que me expliquen dónde está la violencia, en decir marrana, gorda, corrupta, ignorante, cobra doble sueldo, no hace nada, no se puede mover, ya que por piedad… porque yo no veo violencia, tengo que decir la verdad”. Pero también dijo: “Ahhh y el Presidente, en definitiva, NO es enemigo mío (por si no se han dado cuenta), es más, sin dudarlo, estoy seguro que hay aprecio y respeto mutuo, simplemente pensamos diferente y él está rodeado de rateros, payasos que no le hacen ningún bien al país (hay sus excepciones)”.