VERSUS¬ Partidos y grupos de derecha se reconfiguran para truncar el avance de Morena

En esta entrega de VERSUS, Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel hablaron sobre lo que le depara a la derecha tras el arrollador triunfo de la izquierda en las pasadas elecciones presidenciales. Analizaron los posibles caminos que podría tomar la oposición luego del fracaso de la llamada Marea Rosa el pasado fin de semana en donde no lograron replicar las movilizaciones masivas que realizaron durante la campaña. ¿Qué está pasando con la derecha en México? Esta y otras preguntas fueron abordadas en este programa.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Los partidos políticos de oposición y los grupos de derecha y ultraderecha en México han comenzado a reconfigurarse para tratar de truncar, de cualquier manera posible, el avance de Morena y la llamada Cuarta Transformación en los próximos años, plantearon Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

El pasado domingo, la “Marea Rosa” protestó frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) contra la supuesta sobrerrepresentación de Morena y sus partidos aliados en el Congreso, a partir de la siguiente Legislatura. Desde el pasado 2 de junio, la llamada “sobrerrepresentación” se volvió un tema de debate público ante las proyecciones de que el partido en el poder, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista alcanzarían la mayoría calificada (dos terceras partes) en la Cámara de Diputados y estarían muy cerca de lograrlo en el Senado.

Pese a la convocatoria, la movilización de la Marea Rosa no se acercó siquiera a las realizadas durante las campañas electorales en donde miles de personas llenaron el Zócalo de la Ciudad de México.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la oposición y señaló que esta se encuentra “menguada”, y acusó que el magnate Claudio X. González engaña a la gente con que hubo fraude y a los empresarios con que iban a ganar las elecciones del pasado 2 de junio.

“Ya se dieron cuenta que con dos veces llenar el Zócalo, no en automático vas a tener un partido político, no en automático vas a tener a la gente protestando cuando tú les digas. Llenar el Zócalo lo lograron, pero de zócalos no se vive. El odio a López Obrador sigue siendo el mismo y ese no ha sido suficiente ni ahorita en 2024, ni en 2021”, afirmó Daniela Barragán.

La periodista señaló que desde que López Obrador llegó al poder en 2018, la oposición ha buscado tratado de deslegitimar al Presidente por todos los medios posibles.

“Apenas llega López Obrador han estado buscando qué causa les funcionaba, con que causa hacer la chispa. Al principio FRENA le apostó a los plantones, inclusive a un asunto religioso. En sus primeras marchas metían el tema de la cancelación del aeropuerto de Peña Nieto, pero la que les pega fuerte es la de ‘El INE no se toca’”.

Recordó que a pesar de que diversos personajes como el exconsejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova han participado en las movilizaciones, ninguno ha levantado la mano para abanderar esta causa.

“Tienen vergüenza de si mismos porque aunque tenían la causa, no tienen los rostros, ni siquiera Lorenzo Córdova que sería el líder mas natural de esa marea rosa se ha decidido a abanderar esa causa. La mayor falla de la Marea Rosa es que no hubo proyecto y la única causa fue el odio a López Obrador. Las fallas son muchísimas”.

Por su parte, Alina Duarte afirmó que la derecha en México todavía no logra recuperarse del nocaut del 2018, mucho menos del que acaba de pasar en 2024.

“Hemos visto un permanente intento de reconfiguración en los últimos seis años de diferentes formas, a través de FRENA, después se fue cambiando a la Marea Rosa”.

Mencionó que a pesar de que ha de generar protestas, no han podido consolidar no solamente un proyecto, sino ideas concretas de las cuales quiera fundamentarse.

“Hay sectores de la derecha que tampoco se ven reconocidos en Xóchitl Gálvez, que les dan pena lo que están haciendo, que no se reconocen en Lorenzo Córdova y eso no significa que no haya una legítima oposición a la Cuarta Transformación”.

Alina Duarte señaló que a pesar de que pudiera parecer que en este momento la derecha está derrotada, la realidad es que se encuentra reconfigurándose y está en buscando el apoyo de la ultraderecha internacional.

“Hay un abanico de las derechas en donde las que hoy entendemos como electorales pues están derrotadas electoralmente, ideológicamente. Pero hay otras tantas que están surgiendo y que pueden a llegar a tener apoyo, no solo de sectores de ultraderecha en México, sino de la ultraderecha internacional”.

En tanto, Adriana Buentello ahondó en este tema y resaltó el riesgo que genera que la oposición busque refugiarse en la ultraderecha internacional.

“La ultraderecha es muy inteligente a la hora de reacomodar sus intereses a las necesidades de la gente. Lo que está haciendo la ultraderecha es coopera conceptos de la izquierda, apropiárselos y hacer una tergiversación espeluznante”.

La periodista indicó que es necesario poner atención de lo que ocurre con la ultraderecha en el ámbito internacional, pues esto podría permear en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Todo esto que estamos viendo cómo está avanzando Milei, si llega Donald Trump en Estados Unidos, cómo eso va a permear en la administración de Claudia Sheinbaum, cómo van a existir estas presiones es lo que tenemos que voltear a ver”.

Finalmente, Meme Yamel señaló que la oposición actualmente se encuentra carente de ideas y no cuenta con un proyecto alternativo el cual pueda presentarle a la gente.

“Qué hace una oposición, lo que hace es presentar una agenda alternativa que se oponga a las propuestas del Gobierno y abanderan una causa. En este momento tenemos una oposición cuya causa era la dictadura de las minorías y la dictadura de las minorías no es democracia”.

Recordó, que la derecha en los últimos años solo ha tratado de recuperar los privilegios que perdieron a partir de la llegada de López Obrador y la izquierda a la Presidencia de la República en 2018.

“La dictadura de las minorías es lo que ellos querían que se institucionarizara, qué pasó en campaña, querían que se les regresaran las pensiones a los expresidentes, que no se tocaran los fideicomisos de la Corte, que no se tocaran los privilegios de los empresarios que no pagaban impuestos, esa es la dictadura de las minorías”.

“No ha ideología, hay intereses. Su interés no es una causa, no es defender a los más vulnerables, su interés es el dinero, es el privilegio, es la dictadura de las minorías, no hay más. Pasaron de llenar zócalos en la campaña a no poder llenar ni una calle”.

Adriana, Alina, Dani, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/adriana-alina-dani-perla-y-meme VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.