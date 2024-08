Disney busca desestimar demanda por homicidio culposo alegando suscripción a su app

Por Philip Marcelo

Nueva York (AP) — ¿Suscribirse al popular servicio de streaming de Disney significa que usted aceptó no demandar nunca al gigante del entretenimiento por nada para siempre?

Eso es lo que argumenta Disney en una demanda por muerte por negligencia que involucra a un médico neoyorquino de 42 años cuya familia afirma que tuvo una reacción alérgica fatal después de comer en un pub irlandés en Disney Springs en octubre.

Disney está pidiendo a un Tribunal de Florida que desestime una demanda presentada en su contra por Jeffrey Piccolo, el esposo de Kanokporn Tangsuan, un especialista en medicina familiar de la oficina de NYU Langone en Carle Place, en Long Island.

La compañía argumenta que Piccolo había acordado resolver cualquier demanda contra Disney fuera de los tribunales a través del proceso de arbitraje cuando se inscribió para una prueba de un mes de Disney+ en 2019 y reconoció que había revisado la letra pequeña.

An American man can't sue Disney in a regular lawsuit after his wife died at a theme park because he subscribed to Disney+ five years ago

Jeffrey Piccolo went with his wife (pictured) to Disneyland where they visited an Irish restaurant. After eating the meal, the woman suffered… pic.twitter.com/PJkVi2vO3Y

— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2024