“Jamás se ha estado en una mejor posición” para poner fin a la pandemia, afirma OMS

MADRID, 14 Sep. (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado que “jamás se ha estado en una mejor posición” para poner fin a la pandemia del coronavirus, por lo que ha pedido “no perder esta oportunidad”.

Y es que, tal y como ha detallado en rueda de prensa, la semana pasada se registró el número “más bajo” de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020, por lo que “ya se puede ver la luz al final del túnel”.

Y es que, tal y como ha advertido, sino se aprovecha esta oportunidad se corre el riesgo de que aparezcan más variantes, más muertes y más incertidumbre. “Ya se ha demostrado que cuanto más circula el virus más oportunidades hay de que mute. Esperamos que haya nuevas olas de infección, por lo que todavía queda mucho por hacer”, ha enfatizado la epidemióloga líder de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Por todo ello, el organismo de Naciones Unidas ha publicado seis informes de políticas con acciones clave para poner fin a la pandemia. Estos documentos, tal y como ha informado Tedros, se basan en las evidencias científicas y la experiencias adquiridas en los últimos 32 meses sobre lo que mejor funciona para salvar vidas, proteger los sistemas sanitarios y evitar problemas sociales y económicos.

Dicho esto, Tedros ha subrayado la importancia de que los países continúen realizando pruebas, secuenciando al virus e integrando los servicios de vigilancia y testeo con los de otras enfermedades respiratorias, incluida la gripe.

