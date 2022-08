FDA aprueba actualizaciones de vacunas de Moderna y Pfizer contra variante Ómicron

Por Lauran Neergaard

WASHINGTON, 31 de agosto (AP).— Estados Unidos autorizó el miércoles su primera actualización de las vacunas contra la COVID-19, con dosis de refuerzo enfocadas en la cepa de Ómicron más común en la actualidad. Las inyecciones podrían comenzar en unos días.

La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) modifica la fórmula de las vacunas fabricadas por Pfizer y su rival Moderna, que ya han salvado millones de vidas. La esperanza es que los refuerzos modificados frenen otra oleada invernal.

Today, we amended the authorizations of the Moderna COVID-19 Vaccine and the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to authorize updated formulations of the vaccines for use as a single booster dose at least two months following primary or booster vaccination. https://t.co/1mS2TNqXaA pic.twitter.com/xJA1baopLh

— U.S. FDA (@US_FDA) August 31, 2022