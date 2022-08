EU dejará de financiar vacunas contra la COVID-19 en 2023; ahora se comercializarán

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Estados Unidos dejará de financiar y proporcionar las vacunas contra el coronavirus a partir de enero de 2023 debido a la falta de fondos, por lo que los ciudadanos estadounidenses tendrán que hacer frente al pago de ellas a través de su propio bolsillo si desean inmunizarse.

“Siempre hemos tenido la intención de hacer la transición al mercado comercial y lo hemos estado planeando desde hace algún tiempo”, ha señalado el director de la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégicas del Departamento de Salud de Estados Unidos, Dawn O’Connell.

Today @HHSgov convened over 100 partners to talk about how to transition #COVID vaccines and therapeutics from a federally managed system to the commercial marketplace in a thoughtful, well-coordinated manner that leaves no one behind. https://t.co/Yk9izQlg0G pic.twitter.com/gPTo7DIXzp

“Desafortunadamente, el cronograma para hacer la transición se ha acelerado en los últimos seis meses debido a la falta de fondos adicionales por parte del Congreso para apoyar este trabajo”, lamentó.

Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de Estados Unidos y las compañías farmacéuticas han pasado de discutir la adquisición de vacunas y medicamentos contra el coronavirus a que se vendan comercialmente, tal y como sucede con las que inmunizan contra las gripes estacionales.

We have distributed more than 771,000 vials of JYNNEOS vaccine and approximately 38,000 patient courses of TPOXX to help states and jurisdictions respond to the #monkeypox outbreak. We continue to do everything we can to get vaccines and treatments to those at highest risk. pic.twitter.com/F0y2Q5XCkm

— Dawn O'Connell (@HHS_ASPR) August 30, 2022