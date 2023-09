AMLO rechaza llamado a demoler casa de Xóchitl; no hay que vernos como enemigos, dice

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, rechazó la mañana de este jueves el llamado del partido Morena de la Ciudad de México a demoler la casa de Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial de la oposición, luego de que se diera a conocer que no es legal, ni su ocupación ni su construcción, pues no cuenta con los permisos correspondientes.

“Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante del movimiento. No, no, no. Ni quemar libros, ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Nosotros padecimos mucho eso cuando estábamos en la oposición. Por eso era el peligro para México”, aseguró.