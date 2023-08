Un edificio, prensa, bolsos de mujer y hasta tamales. En eso gastó la Delegada Gálvez

Xóchitl Gálvez se perfila como una de las favoritas para la candidatura presidencial del Frente Amplio por México y en su trayectoria hay un solo puesto al que llegó mediante el voto popular que es el de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Cada mes que duró la administración de Xóchitl Gálvez en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, se erogaron 3.8 millones de pesos en la construcción del nuevo edificio donde despacharía. Fue una obra que heredó de su antecesor Víctor Hugo Romo y que ella, días después de tomar protesta, continuó.

En total, de 2015 a 2018, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), hay registro de 14 contratos para elaboración de proyecto, diseño, supervisión, instalaciones y continuación del proyecto del nuevo edificio de la Alcaldía, por un monto que asciende a los 134 millones 046 mil 029 pesos.

Pero en la lista de las compras públicas de Gálvez también está la compra de publicidad, monitoreo de medios, bolsos para mujer, tamales, ropa, consultorías y diversos premios.

En lo que respecta al edificio fue uno de los proyectos que más recursos absorbió. La mayoría de los contratos se entregaron a distintas empresas cuando Xóchitl Gálvez estuvo al frente de la Alcaldía. Otorgó 11 contratos por 74 millones de pesos y el resto, tres contratos por 59 millones de pesos, los firmó José David Rodríguez Lara, quien fue su suplente durante seis meses cuando ella buscó un puesto en el Senado.

Previamente, Rodríguez Lara formó parte del equipo de Gálvez, al ser el Director de Servicios Urbanos de la demarcación. En su currículum hay actividades empresariales relacionadas con prestación de servicios y mantenimiento, obra, proyectos y consultoría, y cargos en administraciones panistas como la de Felipe Calderón, en el Partido Acción Nacional (PAN) y de otro cercano a Gálvez, Arne Aus den Ruthen.

La obra del nuevo edificio delegacional fue una idea original de Víctor Hugo Romo, hoy militante de Morena, que gobernó la Miguel Hidalgo de 2013 a 2015. La anunció como la construcción de un “edificio inteligente” pero no la concluyó. Los contratos de ese periodo no están disponibles en la actual PNT.

El 1 de octubre, Gálvez tomó protesta y el 23 de ese mes, le dio a Constructora Fervicel SA de CV un contrato para la “Supervisión Técnica y Financiera para el nuevo edificio. Tercera etapa” por 576 mil 201 pesos. Días después, el 30 de octubre, dio a Infraestructura Omega 2000 SA de CV un contrato bajo el título de “Nuevo Edificio Delegacional Tercera Etapa” por 18 millones 388 mil 145 pesos. El contrato sólo fue para trabajos de dos meses.

Poco después, el 12 de noviembre, la Alcaldía pagó a Vibame SA de CV un Estudio de “Preinversión para el Edificio Delegacional”, por 2 millones 500 mil pesos.

Para 2016 continuaron los contratos: Infraestructura Omega 200 obtuvo otro contrato de 2 millones 082 mil pesos para la “Continuación de los trabajos del nuevo edificio” y se otorgaron por Adjudicación Directa tres contratos que no sobrepasaron los 700 mil pesos cada uno.

El más costoso de ese año fue para Grupo Constructor Tintines SA de CV que obtuvo un contrato con uno título que se repite en varios: “Continuación de los trabajos de construcción” por un monto de 25 millones 634 mil 325 pesos.

En 2017, se celebraron dos contratos en un mismo día, el 31 de mayo de 2017. Uno fue para Grupo Consultor, Supervisión y Construcción Kalli SA de CV por 621 mil 760 pesos para “Supervisión Técnica del Nuevo Edificio” y de nuevo, se firmó otro contrato para Infraestructura Omega 2000, de 21 millones 800 mil 866 pesos para “Continuación de los trabajos” del nuevo edificio.

En el último año de su administración, el que ya compartió con Rodríguez Lara, firmó uno por 693 mil 680 pesos con Cano Vera, Urbanismo y Arquitectura SA de CV para “Instalaciones varias para construcción de nuevo edificio” y luego vinieron tres contratos que se colocan entre los más costosos: con Arquitectura Xtrema 7 SA de CV por 18 millones 100 mil 537 pesos para la “Continuación de los trabajos. Sexta Etapa. Primera Fase”; con Constructora Jimtre SA de CV por 19 millones 975 mil 300 pesos para “Continuación de los trabajos. Sexta Etapa. Segunda Fase” y con Mc Build de KP SA de CV por 21 millones 815 mil 431 pesos para “Continuación de los trabajos. Sexta Etapa. Tercera Fase”.

Ese fue el último contrato entregado durante la administración de Gálvez, que en 2018 volvió a las manos de Morena y de nuevo con Víctor Hugo Romo al frente, que todavía en 2020 publicó en sus redes sociales que “El nuevo edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo está cerca de estar terminado”.

Eso ocurrió hasta marzo de 2021 y se presumió como un edificio para albergar a mil 800 trabajadores, con un total de 14 áreas para agilizar trámites y servicios.

LAS OTRAS COMPRAS

El acceso a la información de los primeros años no está por completo disponible. La Plataforma Nacional permite la descarga de los contratos sólo a partir de 2015 y los datos a la fecha no están disponibles totalmente en algunos casos y las ligas a las versiones públicas de los contratos ya no funcionan.

De los datos que se pueden consultar está el contrato que la Delegación Miguel Hidalgo pagó por un servicio de call center durante tres meses y que costó 919 mil 179 pesos; de 2015 a 2018 celebró 27 contratos para comida por 10 millones 062 mil 623 pesos.

En estos contratos destacan la compra de tamales y atoles por 68 mil 851 pesos; otro contrato por 69 mil 676 pesos. Muchos de estos servicios costaron entre 50 y 70 mil pesos pero hay otros de mayor precio como de 214 mil 994 pesos o de 102 mil 400 pesos.

En ese mismo periodo contrató Asesoría profesional de “administración publica y política de Gobierno”; otra asesoría “para la determinación de elementos de organización de inmuebles”; para “acompañamiento en el manejo de temas coyunturales ante los medios de comunicación” –que costó 349 mil 999 pesos– y otra consultoría para “llevar a cabo la elaboración del estudio sobre las atribuciones delegacionales”.

Sobre medios de comunicación, de 2015 a 2017 aparecen tres contratos de inserciones en medios de comunicación, es decir, publicidad, pero solo un contrato está disponible; los otros dos no aparecen bajo el argumento de que “están en proceso de digitalización”.

El contrato disponible fue una Adjudicación Directa que costó 400 mil pesos, pero bajo el método de “monto abierto sujeto a los servicios que se presenten”.

La publicidad apareció en El Universal, Reforma, El Metro, Publimetro y El Gráfico.

En las adjudicaciones directas de 2018 está la adquisición de 867 bolsas para mujer por un monto de 403 mil 796 pesos; el pago por la organización de eventos como el de “Reconocimiento de Antigüedad en el servicio público de la CDMX 2018” y “Premio de estímulos y/o recompensas de la administración pública de la CDMX 2018” que costó 349 mil pesos; la “Adquisición de medallas, carpetas y placas” por 178 mil 920 pesos; compra de flores naturales por 169 mil 840 pesos; adquisición de vestuario por 54 mil pesos y 77 mil pesos.

Y hubo para ese año más compras de tamales: una primera tanda de 54 mil 988 pesos y otra de 69 mil 136 pesos.

Daniela Barragán