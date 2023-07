Xóchitl hizo millones desde el poder con desarrollos inmobiliarios, acusa exalcalde

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– La Senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, omitió declarar sus conflictos de interés como Jefa Delegacional de la Miguel Hidalgo, entre 2015 y 2018, y por el contrario hizo negocios millonarios con desarrollos inmobiliarios a los que otorgó permisos como autoridad y que a su vez contrataron sus empresas familiares High Tech Services y Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes (OMEI) para prestar servicios, acusó el exalcalde morenista de esa demarcación Víctor Hugo Romo.

Este jueves, el exalcalde Romo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) contra la Senadora Xóchitl Gálvez, quien busca ser la candidata del Frente Amplio por México para las elecciones presidenciales de 2024, por los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.

En ese sentido, el abogado Gustavo García apuntó en la misma entrevista que al tener un interés económico en los contratos que suscribieron las desarrolladoras con High Tech Services y OMEI, Xóchitl Gálvez debió haber declarado el conflicto de interés.

“Es común, es normal y está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México que cuando una persona servidora pública tiene un interés en un asunto de negocios el cual está a su cargo revisarlo puede excusarse, es decir presentar un procedimiento de excusa, decir ‘yo tengo un conflicto de interés, no puedo conocer’, y lo que hubiera sido idóneo es que en este caso ella hubiera argumentado que no podía verificar, que no podía ver los permisos de construcción de estos grandes desarrollos inmobiliarios y pedirle a otra autoridad que lo hiciera”, aclaró el abogado.