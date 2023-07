Tengo sus contratos; Xóchitl es corrupta y traficante de influencias: Gilberto Lozano

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez Ruiz, Senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) y principal aspirante de la alianza del Frente Amplio por México conformada por el blanquiazul, PRI y PRD, “es una corrupta” pues ha aprovechado su posición como funcionaria pública para otorgar contratos que benefician a sus empresas y a su familia, afirmó Gilberto Lozano, fundador del Frente Nacional Anti AMLO (FRENA).

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el empresario aseguró tener en su poder todos los contratos que prueban que la exdelegada de Miguel Hidalgo incurrió en conflictos de interés con las empresas de su familia.

“Ella es una izquierda pero además con toda la hipocresía de la persona que se enriquece ilícitamente a través del tráfico de influencias y además mentirosa porque ella había dicho que no había hecho ningún contrato hasta el 2007 que ya no era funcionaria pública, falso. Yo tengo cada uno de los contratos, a mí nadie me va tomar el pelo, los hechos y datos son que yo encuentro en Compranet y en el portal de transparencia todos los contratos que me suman al menos 87 millones de pesos de tráfico en donde ella vendió servicios de las empresas donde está su hija, su hijo y su esposo”.