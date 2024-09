Red ligada a sobrino del exgobernador de Yucatán es acusada de defraudar a cientos

En el marco de la especulación inmobiliaria en la Península de Yucatán han brotado fraudes con viviendas, entre ellos, el de una empresa relacionada a un familiar del exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– Más de cien afectados denunciaron ante autoridades locales y federales un presunto fraude en un proyecto inmobiliario que se construye en medio de la selva de Yucatán, entidad acechada por la especulación.

La red fraudulenta, de acuerdo con la demanda, está liderada por los fundadores de la empresa Inverco Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Bello Mejía, familiar del exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, actualmente Senador del PRI.

Gran parte de las más de 700 víctimas son adultos mayores migrantes, mexicanos que residen en Estados Unidos, Canadá o en Europa que –tras años de trabajo– decidieron invertir sus ahorros en una vivienda en el condominio “Pedregales de Misnébalam”.

Las mil 500 casas, villas y departamentos se ofertan en su página Web desde 1.6 millones a 3.1 millones de pesos. En promedio, cada cliente ha sido defraudado con 1.1 millones de pesos por lo que el fraude ascendería a unos 700 millones de pesos.

Olga Aragón, originaria de Chihuahua, se enteró del proyecto por internet. Entusiasmada por los atractivos en torno al Tren Maya, en abril de 2023 decidió destinar su afore en una vivienda que, ya con el pago por adelantado, le entregarían en junio de 2024. Cuando ella y su esposo ya tenían listas las maletas para mudarse del norte a su retiro en el sureste, la empresa le anunció que había “un rezago en las entregas”.

El contrato dice que el retraso puede ser de tres meses, pero le dijeron que la entrega sería hasta 2027. Contrario a devolverle el dinero por el incumplimiento del contrato, Inverco le notificó que la rescisión era porque ella tenía “dificultades de pago” por la COVID-19 y que le entregarían su dinero en 15 días hábiles que vencieron en junio pasado.

“El procedimiento de financiamiento es de preventa a dos años. Entregas una cantidad fuerte y luego mensualidades que son accesibles para personas que ya llevamos muchos años trabajando para hacernos de un patrimonio y que pensamos retirarnos a un lugar bonito del país como es la Riviera Maya. A ellos les entró dinero a puños que no lo invirtieron en lo que debían haberlo invertido, que es la construcción de nuestro fraccionamiento con todo lo que ofrecieron, con el equipamiento urbano, con los servicios, con la seguridad y, sobre todo, con la certeza legal de que nos iban a entregar nuestras escrituras”, compartió la afectada.

De 2021 a este año, más de 700 personas suscribieron contrato de “promesa de compraventa” con la empresa Inverco. Sin embargo, solo se han construido 143 inmuebles y se han entregado 30 escrituras. La mayoría no se ha entregado en la fecha estipulada en el contrato ni cuentan con los permisos municipales, estatales y federales, de acuerdo con el despacho de abogados BA/CA que encabeza la demanda colectiva ante la Fiscalía de Yucatán, la Fiscalía General (FGR), la Profeco y también ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Además, plantea el despacho, la empresa no tiene suficiente liquidez, no se han concluido las áreas comunes del condominio y no cuentan con los requisitos legales para entregar la posesión y firmar los contratos de compraventa ante Notario Público.

Desde 2023, Rolando Bello Mejía pasó de ser Secretario del Consejo de Administración de Inverco a notario en la Notaría 113 con sede en Progreso, a unos kilómetros del proyecto inmobiliario.

“Muchos clientes están en la angustia, desesperados. Nos están robando los ahorros de toda nuestra vida. (Son) muchísimos trabajadores mexicanos en el extranjero, principalmente EU y Canadá que durante décadas han estado trabajando en condiciones de semiesclavitud por los horarios que les imponen, les prohiben usar sus celulares. Muchísimos de los trabajadores migrantes con llanto empezaron a contar sus historias”, dijo la afectada Olga Aragón, quien se encargó de reunir a gran parte de los defraudados.

En el marco de la denuncia colectiva (de la que aún no son notificados) y las notas periodísticas respecto al presunto fraude inmobiliario, Inverco comunicó en un video:

“Estimados clientes e inversionistas, nuestra máxima prioridad es proteger sus inversiones y garantizar la estabilidad de nuestra empresa. Estamos implementando medidas exhaustivas para resolver este tema y confiamos de que juntos podremos superar este reto”. Sin embargo, en el Facebook del proyecto no paran los reclamos por los retrasos.

La especulación inmobiliaria en Mérida se ha expandido en lotes selváticos-rústicos sin infraestructura ni servicios públicos que garanticen una vivienda adecuada, ante la ausencia de una regulación federal y municipal en materia de ordenamiento urbano, se concluyó durante un foro en la Cámara de Diputados realizado en junio de 2023.

“El beneficio de unas poquísimas personas genera un costo estratosférico para la comunidad. No se puede permitir que se siga generando un desorden territorial, pérdida del ambiente, cargas cada vez más fuertes a municipios que ya están quebrados el día de hoy y que al final esos pocos beneficiados se van a otro lugar y las familias que viven en Mérida son quienes se quedan en el problema”, aseveró en el foro José Alfonso Iracheta Carol, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.

LA RED FRAUDULENTA

La empresa de inversiones Inverco México fue constituida en febrero de 2018 por Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Alberto Bello Mejía. En medio de los reclamos sobre en qué se habían invertido los pagos por adelantado, ambos renunciaron. El familiar del exgobernador de Yucatán renunció en 2022 para ser notario público desde el año pasado. Aguayo de Pau también salió en febrero de este 2024, pero aún es “asesor externo”.

“Se trata de un grupo de seudoempresarios, políticos corruptos vinculados estrechamente a un exgobernador priista que ahora es Senador de la República, Rolando Zapata Bello. Su sobrino, Rolando Bello Mejía, junto con el ingeniero Miguel Ángel Aguayo de Pau fueron los fundadores de Inverco. Sabemos que han creado empresas que operan trianguladas con Inverco y que el propio Aguayo de Pau no terminaba de renunciar a Inverco cuando ya estaba creando otra empresa, Imperial Xulul, que también se dedica a vender casas”, alertó la demandante Olga Aragón.

El exgobernador de Yucatán Rolando Zapata Bello es actualmente Senador del PRI en la recién iniciada legislatura. Colaboró en la campaña presidencial de la panista Xóchitl Gálvez Ruiz.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) demandó a su gobierno por desvíos por 33 millones de pesos pertenecientes a un fondo de aportaciones federales que debieron destinarse a una planta tratadora de residuos de granjas porcícolas. Además, el Gobierno saliente del panista Mauricio Vila, antes de la alianza político electoral, lo acusó de desvío de recursos públicos y otras irregularidades por 533 millones de pesos, pero el caso quedó en carpetazo.

Hasta el momento, y luego de mencionarse el caso en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador electo de Yucatán, el morenista Joaquín Díaz Mena, se comunicó con los afectados para darle seguimiento.

“Esta mafia está disminuida, ya no tiene el poder que tenía antes. Han perdido muchas elecciones, han perdido la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Esta correlación de fuerzas nos favorecerá”, estimó Olga.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.