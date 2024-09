Prensa vendida, oposición impresentable

“Prensa vendida”, era la porra que más satisfacción nos generaba entre 1967 y 1974 en Chihuahua. La razón era que no había explicación alguna para que los medios de comunicación, como el periódico El Heraldo y los medios nacionales, publicaran la sarta de tonterías que aparecían diariamente sobre lo que sucedía con el movimiento estudiantil nacional en 1967-1968 y en la ciudad de Chihuahua hasta 1974.

Esa sensación de coraje de volver a escuchar tonterías inexplicables, de volver a escuchar en la voz de periodistas que antaño eran respetables, hoy resaltan el voto número 86 y lloran, diciendo que “México no se merece una reforma judicial con la suma del voto de un traidor”. Y esa frase la repiten una y otra vez en todos los canales, en todos los medios, en todos los periódicos. ¿Qué culpa tiene Morena de que el PAN haya hecho senadores a un par de políticos pragmáticos y profesionales con quiénes tienen problemas internos que afloraron a la hora de la votación? El voto número 86 fue el voto de un Senador, y todos los votos que se contaron fueron votos de senadores, bajo el principio de la democracia de “una persona, un voto”.

¿De dónde sacan el PAN y todos los periodistas corrompidos la moralidad pueblerina del siglo XIX para envolverse en ella y lanzarse flamígeros contra la inmoralidad de Morena por aceptar el voto número 86, que venía del PAN? ¿De cuándo acá pueden llamarse sorprendidos y criticar al voto número 86, cuando ellos mismos lo hicieron Senador para protegerlo con el fuero y no cumplieron con otras cosas que le ofrecieron?

Ahora se duelen que esos políticos sean más pragmáticos que éticos. Porque son eso: políticos. Cuando ellos de inmoralidades han cubierto la alfombra azul que los lleva al precipicio. Verdaderamente, no tienen vergüenza.

Y la prensa, que trata de ignorar las noticias importantes, escandaliza con la traición como las gallinas del corral cuando se acerca un gato. Como si ellos no hubieran vendido su consciencia al antiguo régimen y al gran capital.

Qué ridículo hace Marko, cuando pone en evidencia las desventajas políticas que tenía el voto número 86 al proponerlo para senador, siendo que al mismo PAN lo acusamos repetidamente de haber propuesto varios candidatos que solo iban por el fuero para evitar que los detuvieran; léase Cabeza de Vaca. Y ahora Marco viene a descubrir que, con el voto número 86, efectivamente habían hecho ese trato y, por eso, enfurecido, le llama traidor.

Y la prensa mercantil se desnuda como el rey del cuento al pasear frente a la nación, ocultando que las dos grandes noticias que merecen ser informadas, criticadas y opinadas son la aprobación de la Reforma del Poder Judicial en condiciones adversas para Morena, y la violencia utilizada por los vándalos disfrazados de empleados del Poder Judicial y viceversa en contra de un edificio que alberga a un poder soberano.

Esta misma prensa que escandalizó cuando militantes de Morena hicieron un plantón permanente en el exterior de la Suprema Corte de Justicia, y que aplaudió cuando se usó la violencia para retirar de ahí a los manifestantes, no informa, hace propaganda y milita con la causa de quien se convirtió en una falange de la derecha para bloquear las reformas progresistas que estaba haciendo un Congreso y un Poder Ejecutivo que luchan por la patria que han redescubierto a los ojos de los mexicanos que tenemos dignidad y derecho a una vida con bienestar.

Realmente los mexicanos sí nos merecemos la reforma al Poder Judicial, sumando el voto 86. Lo que no nos merecemos es esa oposición hipócrita y desvergonzada que se asusta de los pollos que nacen de los huevos que pusieron. Tampoco nos merecemos que periodistas prestigiadas y reconocidas como objetivas tal cual Carmen Aristegui traten de someter al presidente de la Cámara de Senadores a aceptar que nosotros, los de Morena, nos condujimos indebidamente al completar el voto 86 por el arte de la política y lograr que un senador preocupado se quede a cuidar a su padre en lugar de venir a votar por su partido y por todo lo que decían que ese voto significaba.

Realmente, los mexicanos no nos merecemos esa oposición que pierde y no sabe perder, que llega a la violencia usando a sus organizadores pagados por sus financistas y estructurados en sus partidos. Por eso no puedo cerrar este artículo sin trasmitir una vez más esta sensación de coraje y animadversión contra los hipócritas de la vela perpetua y contra la prensa vendida. Y repito otra vez: ¿Cómo en aquellas manifestaciones de mi juventud? ¡Prensa vendida, prensa vendida!

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

