Prácticas abusivas y publicidad engañosa: los retos para consumidores en El Buen Fin

Las y los consumidores mexicanos están expuestos a grandes despliegues de publicidad durante el Buen Fin, pero, ¿las ofertas que se promocionan en realidad son irrepetibles? La organización El Poder del Consumidor y la especialista en finanzas personales Sofía Macías respondieron esta y otras preguntas durante el programa En Defensa del Consumidor, además de compartir consejos para cuidar las finanzas.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– Empresas confunden a las y los consumidores con prácticas abusivas y publicidad engañosa para persuadirlos a comprar durante el Buen Fin, la estrategia comercial implementada en México desde 2011 que se anuncia como la oportunidad de adquirir productos y servicios con mejores precios y promociones, señalan datos y organizaciones como El Poder del Consumidor. Ante este panorama, la especialista en finanzas personales Sofía Macías compartió una serie de consejos para cuidar el dinero.

“El hecho de que haya una temporada de baratas no nos obliga a comprar cosas, y especialmente quien ya trae cargando deudas: Tú aléjate, trata de no ver redes sociales porque también encontrarás bombardeos de publicidad, huye porque tus finanzas en este momento no están para estar gastando. Si ves algo que no habías planeado comprar, no lo necesitas; lo quieres, lo deseas, te gusta, pero no lo necesitas”, mencionó la autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista durante el programa En Defensa del Consumidor que se transmite cada martes por el canal Estudio B de SinEmbargo.

La edición de este año del Buen Fin se realizará del 17 al 20 de noviembre. Antes de estas fechas la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) monitorea los precios de productos más vendidos como pantallas, electrodomésticos, consolas, ropa y calzado para registrar si los comercios inscritos los aumentan de forma irregular, así, las y los consumidores pueden comparar precios. Además, la dependencia habilita canales para denunciar si las ofertas no se cumplen –como el correo [email protected]–.

Compradores y autoridades han detectado prácticas abusivas de las tiendas como subir los precios días antes del Buen Fin para realizar ofertas engañosas.

“He visto algunos precios en temporadas normales en donde están en tanto, llega la fecha del Buen Fin e incluso llegan a elevarlo para ponerlo en ‘promoción’. Depende mucho de la tienda a la que vayas”, dijo una consumidora, quien reconoció que evita hacer compras durante los días que dura la estrategia comercial.

Hasta noviembre del año pasado la Profeco contabilizó 330 reclamaciones, 88 por ciento de ellas alcanzaron conciliación. Los proveedores que concentraron más reclamaciones fueron: Grupo Walmart –principalmente por incumplir ofertas, cancelar por falta de inventario y no compensar conforme a la ley–, Hewlett Packard HP México, Soriana y Coppel.

La mayoría de las quejas contra las tiendas en El Buen Fin 2022 se presentaron por cancelaciones de compra (42 por ciento) e incumplimiento de ofertas y promociones (25 por ciento). También se registraron reclamos por no respetar las políticas de cambio y devolución.

“Las y los consumidores deben saber que en El Buen Fin no todos los productos bajan de precio. Podemos encontrar quizás descuentos atractivos, pero la mayoría de las ofertas son modestas”, expuso la organización El Poder del Consumidor.

El estudio “¿Realmente bajan los precios durante el Buen Fin?” publicado en la Revista El Trimestre Económico del Fondo de Cultura Económica sobre productos electrónicos y electrodomésticos promocionados en el Buen Fin, que tomó como muestra 525 establecimientos ubicados en áreas urbanas del país de 2010 a 2015, reveló que sólo 52 por ciento de los artículos analizado de verdad bajaron sus precios con respecto al que tenían en septiembre. Además, los descuentos no pasaron del 15 por ciento en promedio.

Sofía Macías llamó a las y los consumidores a recordar que “no es obligatorio aprovechar el Buen Fin. Todo el año hay baratas, hay descuentos. Entonces, si realmente te quieres programar tienes mucho tiempo para hacer un rastreo de los precios”. Pero compartió estos consejos para quienes necesitan hacer compras durante este periodo:

1) Comparar precios en diferentes comercios.

2) Corroborar que las ofertas sean reales y se encuentren en los sitios oficiales de los comercios. Las tiendas en línea deben contar con el protocolo de seguridad “https://”.

3) No confundir descuento y meses sin intereses. “A veces creemos que si tienen meses sin intereses es un descuento y no es así, los meses sin intereses son una facilidad de pago, es una forma de dividir el mismo precio en un tiempo más razonable, sobre todo para compras grandes, pero no estás obteniendo un mejor precio”, destacó la especialista en educación financiera.

Sobre las compras electrónicas, Sofía Macías llamó a corroborar a qué se deben las grandes ofertas, para, por ejemplo, evitar comprar productos con tecnología que pronto se descontinuará o dejará de actualizarse. Además, recordó que en productos financieros, hipotecas o seguros también se suele entregar beneficios durante esta temporada.

¿Y LAS FINANZAS PERSONALES?

Sofía Macías creo en 2008, durante la crisis financiera global, el blog “Pequeño Cerdo Capitalista” que tiempo después se convirtió en un libro homónimo con consejos para que la población organizara sus finanzas. Este mes, 15 años después, publicó en YouTube un documental que cuenta las historias de quienes aplicaron las enseñanzas expuestas en el libro.

“Nos guste o no todos tenemos que aprender a utilizar nuestro dinero a lo largo de la vida. Hay quienes de planos lo hacen de forma desastrosa y siempre están endeudados, sienten que no pueden ahorrar, no llegan a sus metas, pero hay personas que dicen: ‘Bueno, cuáles son las estrategias que puedo tener para el mucho, poco, muchísimo, casi nada de dinero que tenga estirarlo lo más posible’. Aprovechar bien el dinero es básicamente lo que busca tener finanzas sanas”, dijo en entrevista.

La escritora explicó que plantear metas financieras consiste en definir qué se quiere hacer con el dinero: desde comprar un electrodoméstico o pagar un viaje. El paso número dos, dijo, es ahorrar.

“Le llamamos el ‘quítamelo que me lo gasto’ y si lo puedes hacer de una forma automatizada mucho mejor. Hay aplicaciones como Cetesdirecto –una marca propiedad de Nacional Financiera S.N.C. que cuenta con una plataforma gratuita en internet para que cualquier persona pueda invertir en Valores Gubernamentales–, ahí puedes invertir desde 100 pesos y es una plataforma del Gobierno que te vende las inversiones del Gobierno sin comisiones, ahí puedes domiciliar tu ahorro. Mucha gente dice ‘voy a ahorrar’, pero se espera a que haga todos sus gastos en lugar de hacerlo al inicio”.

En el contexto del Buen Fin 2023, la escritora enfatizó que “nunca es ni demasiado tarde ni demasiado temprano” para cuidar las finanzas y ahorrar.

“Un patrón en las personas que hacen compras compulsivas es que no tienen metas específicas respecto a su dinero y como no tienen un propósito para ese dinero todo el tiempo es como querer cumplir pequeños gustos, o todos se les antoja, o todo les parece que es debido a muerte y que lo tienen que comprar. Entonces, una forma de defenderte de las ofertas es empezando a plantear metas más claras con tu dinero porque al tener metas y tener prioridades va a ser mucho más sencillo que elijas cuándo quieres gastar y cuándo definitivamente no es el momento”, destacó.

