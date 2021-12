El Presidente anuncia jubilación sin teléfono, fotos o conferencias. Es más: ni salir

En su habitual encuentro matutino con la prensa, el mandatario afirmó que ya no escribirá todas sus anécdotas después porque cuando se jubile, si así lo desea el pueblo, se va a retirar en septiembre de 2024.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana su retiro total. Cancelará su teléfono, no aceptará conferencias o fotografías. Es más, dijo que procurará no salir de “La Chingada”, el rancho de Palenque, Chiapas, a donde tiene planeado irse a vivir desde septiembre de 2024.

“Todo esto es importante porque no voy a escribir todas estas anécdotas después, porque cuando ya me jubile, si lo quiere el pueblo –porque viene lo de la consulta–, si lo permite el Creador, la naturaleza, la ciencia, ya me voy a retirar en septiembre de 2024. Ya no quiero saber nada de política ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo”, aseguró.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario mexicano contó que hará un nuevo libro, el cual publicará “en tres, en cuatro, en cinco años” porque ya no va a hablar. “Voy hasta a cancelar mi teléfono. No voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo pues voy a procurar no salir“, detalló.

“No voy a aceptar ninguna invitación para ir a una conferencia. A nada. Entonces voy a escribir un libro sobre el pensamiento conservador y eso me va a tener con trabajo, con mucho trabajo, porque también tengo que administrarme para que yo pueda estar sano. Mis ejercicios y tener una rutina”, agregó.