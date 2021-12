Primeras críticas elogian a Spider-Man: “Una de las mejores de toda la franquicia”

Spider-Man: No Way Home llegará a las salas de cine de México el próximo 15 de diciembre. Las primeras críticas afirman que es una de las mejores cintas de Marvel Studios sobre el arácnido.

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 14 de diciembre (AS México).- Este 17 de diciembre se estrena en Estados Unidos, el 15 de diciembre para México y Latinoamérica, la película más esperada del Universo Cinematográfico de Marvel: Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa), la cual apunta a ser la mejor cinta del superhéroe arácnido en la historia.

La premiere se realizó el pasado 13 de diciembre, por lo que las primeras críticas ya han salido a la luz y el recibimiento al largometraje dirigido por Jon Watts y protagonizado por Tom Holland ha sido impresionante, pues cuenta con una calificación perfecta: ¡Un 100 por ciento de aceptación por parte de la crítica!

PRIMERAS CRÍTICAS ACLAMAN A SPIDER-MAN: NO WAY HOME: “ES UN GOLPE EMOCIONAL”

Tras confirmarse el multiverso, las expectativas en torno a la cinta del superhéroe de Queens no han dejado de subir, especialmente porque hay quienes ansían ver un crossover entre el Spider-man de Tobey Maguire (2002) y el Andrew Garfield (2012) con el de Tom Holland; aún cuando los mencionados actores han negado su aparición en la película.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, sitio especializado en reseñas de cine y televisión, con más de 50 críticas al momento de escribir esta publicación, Spider-man: No Way Home cuenta con una calificación del 100 por ciento. ¡Checa las primeras críticas!

Richard Lawson (Vanity Fair)

“Holland ha construido un legado que perdurará por mucho tiempo en el firmamento de Spider-Man. Las probabilidades de que eso suceda son, por supuesto, escasas o nulas”.

Johnny Oleksinski (New York Post)

“Nunca habrás salido de una película de Marvel con tanta incertidumbre sobre lo que vendrá después.”

Lupe Rodriguez Haas (CineMovie.tv)

“Es la película de Spider-Man más satisfactoria de la historia. La película está llena de nostalgia, humor y momentos que harán que busques unos pañuelos. El director Jon Watts realizó un milagro aquí haciendo malabarismos con el drama, la acción del humor y los elementos emocionales”.

#SpiderManNoWayHome was geek-tastic, mind-blowing and satisfying. I'm still reeling from the experience. — CineMovie TV (@CineMovie) December 14, 2021

Peter Debruge (Variety)

“Jon Watts maneja una entrada de superhéroe consistentemente entretenida, atando dos décadas de cabos sueltos en el proceso.”

John DeFore (The Hollywood Reporter)

“Esta es la película menos divertida de Watts/Holland por un amplio margen (intencionalmente, hasta cierto punto), pero es muchísimo mejor que la última tercera parte de ‘Spidey ‘(2007)”

Kaitlyn Booth (Bleeding Cool)

“Spider-Man: No Way Home es exactamente la película que crees que es si has visto un solo avance para bien y para mal. El primer y segundo acto son muy desordenados, pero el tercer acto lo une todo para tener un gran golpe emocional.”

Critics say #SpiderManNoWayHome (99%) is full of easter eggs as anticipated, but also surprisingly emotional and strengthened by an epic third act. https://t.co/0zeZhJ0QkL — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) December 14, 2021

Jeffrey Lyles (Lyles’ Movie Files)

“No Way Home no es sólo la mejor de las ocho cintas de live-action de Spider-Man, es una de las mejores películas de toda la franquicia de Marvel Studios”.

Pete Hammond (Deadline Hollywood Daily)

“Esta película hace lo que siempre hacen las mejores películas: te emocionan, te emocionan y te dan ganas de animar un teatro lleno de gente.”

Carla Hay (Culture Mix)

“Al igual que la caja de grandes éxitos de un artista, para los fanáticos que ya poseen todos los álbumes, Spider-Man: No Way Home es mejor apreciada por las personas que ya han visto todas las películas anteriores. Está llena de nostalgia y bromas internas.”

Brian Lowry (CNN)

“Equilibrando enérgicamente una vertiginosa variedad de piezas, la última versión de Marvel (a través de Sony) parece destinada a hacer lo que solo una araña puede hacer, es decir, atraer a un gran número de fanáticos a su telaraña.”

