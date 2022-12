La desgracia truncó sueños y ambiciones de los últimos tres gobernadores de Puebla

El Gobernador Miguel Ángel Barbosa Huerta falleció el día de ayer. Se trata de la segunda muerte en un sexenio de un mandatario electo popularmente, luego de que en diciembre de hace cuatro años perdiera la vida la Gobernadora Martha Éricka Alonso en un accidente aéreo en el que también murió su esposo, el Senador y exgobernador poblano, Rafael Moreno Valle.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– “El 24 de diciembre de hace cuatro años alrededor del mediodía se dio a conocer que se había estrellado una avioneta en las inmediaciones del Aeropuerto Hermanos Serdán, de Puebla. Varios medios subimos la nota de la avioneta tal cuál, no sabíamos de víctimas, tripulantes, nada, pero como a las tres de la tarde empezó a trascender que quienes iban en la avioneta eran el Senador Rafael Moreno Valle y la Gobernadora Martha Érika Alonso. Igual que esta vez ocurrió con la muerte del Gobernador Miguel Barbosa quien hizo la confirmación oficial fue el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador”.

Así recuerda la periodista poblana Viridiana Lozano Ortiz, directora del sitio Ambas Manos, la tragedia aérea ocurrida en 2018 que cobró la vida del exgobernador Moreno Valle y de la Gobernadora Érika Alonso, su esposa, quien tenía tan sólo unos días en el cargo. Cuatro años después, el estado de Puebla vuelve a estar de luto a causa del fallecimiento de otro Gobernador más: Miguel Ángel Barbosa Huerta.

Esta situación llevará a que el estado tenga en este sexenio a un sexto gobernante en funciones, ya que a la muerte de la Gobernadora Martha Erika asumió el poder Jesús Rodríguez Almeida y posteriormente fue designado como Gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, quien convocó a las elecciones en las que ganó Miguel Barbosa, fallecido ayer, y quien fue a su vez suplido por la Secretaria de Gobierno Ana Lucía Hill Mayoral —cercana al panismo y al expresidente Felipe Calderón— como encargada de despacho hasta que el Congreso elija al Gobernador sustituto, algo que se prevé ocurra hoy mismo, el día que se tenía previsto el Cuarto Informe de Gobierno de Barbosa Huerta, y horas antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en el estado.

“Un paralelismo de lo que está sucediendo además del mes de diciembre, creo que es lo inesperado, porque si bien el Gobernador estaba enfermo, no había presentado complicaciones hasta ayer que empezó a trascender que tenía que estar descansado y en las últimas horas pasaron de forma muy rápida e inesperada, entonces veo el ambiente de incertidumbre entre su grupo político, la incertidumbre que se sintió en su momento con el morenovallismo”, comentó Lozano Ortiz a SinEmbargo.

En efecto, la gobernabilidad en Puebla en los últimos años ha estado marcada por las tragedias. La del 24 de diciembre se cobró la vida del Senador Rafael Moreno Valle, quien gobernó Puebla de 2011 a 2017 y que fue un personaje con importante influencia dentro del panismo, visto incluso como un aspirante presidencial, y de la Gobernadora Martha Érika Alonso, quien luego de una elección que se resolvió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) gobernó por 10 días —después de la breve gubernatura de José Antonio Gali Fayad (2017-2018). Ambos murieron cuando el helicóptero en el que se transportaban se desplomó presumiblemente por la falta de mantenimiento, ante lo cual están detenidos cuatro empleados de la empresa encargada para ello.

El Gobernador de Puebla estuvo apenas el domingo en un evento para entrega de patrullas a municipios. Ahí, él dijo públicamente que le dolía el brazo izquierdo del codo hasta la mano, recordó la periodista poblana Viridiana Lozano Ortiz, quien relató cómo ese día se acercó la Secretaria de Finanzas y Administración, Teresa Castro, para sobarle su mano. “Él se echa para atrás, cierra los ojos, a mí me da la impresión de que se va a desmayar pero no es así, sino que luego tenía esos gestos de descanso, después de eso tiene en la tarde de ese 11 de diciembre una reunión en el Centro Expositor de Puebla con ocho mil personas, diputados locales, políticos, funcionarios, alcaldes, y ya ahí se le vio bien hasta donde me dicen, dio un mensaje de ‘Feliz Año, feliz 2023’, y ahí termina”.

El 12 de diciembre, de acuerdo con el mismo relato, canceló su rueda de prensa mañanera, por respeto a las fiestas de la Virgen, como también lo hizo el Presidente López Obrador. Ese mismo día se tenía prevista su asistencia por la tarde-noche en la reinauguración del Museo Internacional del Barroco —inaugurado por primera vez en 2016 por el Gobernador Moreno Valle pese a no haber sido acabado—, un acto al que no llegó el Gobernador Barbosa.

“No dijeron más que estaba un poquito cansado y eso es todo, entonces bueno, cancelan la presencia del Gobernador, hacen la inauguración tal cual, hoy habían convocado en casa Puebla a las 2:30 de la tarde una comida del Gobernador con los directores de medios de comunicación y la fuente del Gobierno del estado, en la mañana se da todo este trascendido de la información, la verdad hubo muchos trascendidos sobre el estado de salud, pero sólo la información oficial de que se encontraba estable, después se da a conocer que lo trasladaron a la Ciudad de México al hospital Ángeles Pedregal y bueno, nosotros llegamos a las 2:30 de la tarde a la comida a Casa Aguayo, dicen que van a dar comida con los secretarios y antes de empezar a comer, exactamente a las 15:31 de la tarde, entra la vocera Verónica Vélez Macuil al salón a informar la muerte del Gobernador de Puebla”, comentó Lozano Ortiz.

El Gobernador Miguel Ángel Barbosa Huerta padecía diabetes crónica. A causa de esta enfermedad, en 2013, cuando se desempeñaba como Senador le fue amputada su pierna derecha luego de haber sido hospitalizado durante 20 días. El padecimiento también conllevó otros problemas de salud, como problemas de visión.

“La verdad es que nosotros en el estado de Puebla sí vimos al Gobernador muy activo porque tenía conferencia mañanera todos los días, de lunes a viernes, era muy raro que se cancelara y estaba activo en los eventos gubernamentales, tenía actos de Gobierno muy seguidos después de la pandemia, en la pandemia pues sí además por su condición se guardó, ahora lo que nos dicen o lo que se comenta es que no tiene qué ver por el tema de la diabetes, que fue una afección cardiaca, supuestamente no vinculada al tema de la diabetes”, expresó Viridiana Lozano Ortiz.

De hecho, el Gobernador Barbosa Huerta fue uno de los asistentes a la marcha del pasado 27 de noviembre a la que convocó el Presidente López Obrador con motivo de su Cuarto Año de Gobierno. Ahí se le vio en silla de ruedas junto a su esposa María del Rosario Orozco Caballero.

Ahora con su inesperado fallecimiento, la Constitución de Puebla contempla que el Congreso del Estado elija a quien asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo. A diferencia de lo que ocurrió con el fallecimiento de Martha Ericka, cuando se tuvo que elegir a un Gobernador interino y en un periodo de tres meses citar a elecciones, en esta ocasión los diputados poblanos votarán al Gobernador que concluirá el mandato hasta 2024.

Desde hace meses la sucesión en Puebla ha desatado una lucha intestina en Morena en medio de la cual el Diputado federal Ignacio Mier denunció ante la Fiscalía General de la República al Gobernador Barbosa y a su primo el Senador Alejandro Armenta Mier, uno de los principales contendientes en el estado en 2024 por tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos.

En ese sentido, Viridiana Lozano Ortiz comentó a SinEmbargo Al Aire que desde la renovación de los líderes estatales de Morena en Puebla, se vio que Barbosa estaba creando una estructura de Morena de lo que llamó el “barbosismo”, el cual, dijo, estaba enfocado en apoyar a dos de sus secretarios, el de Salud, José Antonio Martínez y la Secretaria de Economía, Olivia Salomón.

“Hubieron muchos momentos tensos en los últimos meses entre el Gobernador de Puebla y el Presidente Municipal de Puebla, Eduardo Rivera (del PAN). Incluso cuando Eduardo Rivera dio a entender o abrió la posibilidad de ir por la gubernatura para el 2024, el Gobernador dejó de invitarlo a los eventos oficiales, porque dijo que una cosa era invitarlo como autoridad y otra cosa, era invitarlo como una autoridad con cierto interés (partidista)”.

El Congreso de Puebla será quien elija al Gobernador Sustituto. La duda es sí será alguien del PAN o de Morena, y si es de Morena, que sea del grupo de Barbosa. El Legislativo cuenta con un total de 41 diputados locales: 17 de Morena; nueve del PAN; siete del PRI; cinco del PT; y uno de Pacto Social de Integración, PVEM y Movimiento Ciudadano.

El grupo afín a Barbosa, detalló la periodista, ha ido con el PRI, de acuerdo por cómo se han visto las votaciones en Puebla. En tanto que la oposición de Barbosa se conformaba por nueve diputados de Acción Nacional y tres diputados de Morena que eran del grupo del legislador federal Ignacio Mier, su hija, Daniela Mier, Ivan Herrera y Carlos Evangelista, que siempre votaron en sentido contrario a reformas o proyectos impulsados por el finado Gobernador.

Mientras la situación se resuelve, el Congreso del Estado lucirá por las próximas horas un enorme moño negro sobre la puerta principal como parte de los diversos homenajes que se harán en cuerpo presente al mandatario poblado, uno de ellos, el de las 11:30 en Casa Aguayo, al que asistirá el Presidente López Obrador, de acuerdo con el Gobierno de Puebla.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.