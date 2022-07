Barbosa se acerca calderonistas y genera inestabilidad, con 19 cambios de gabinete

Más allá de las encuestas que miden una aprobación mediocre a su Gobierno, que este 1 de agosto cumple tres años, Miguel Barbosa Huerta ha hecho una gestión con un equipo inestable y con forcejeos con los grupos de Morena, como el que lidera Jorge Méndez, padre del exsecretario de Gobernación estatal David Méndez Márquez, quien busca, junto con su madre Rosa Márquez Cabrera, ocupar espacios en el Consejo Estatal y del Comité Ejecutivo Estatal de ese partido.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– La disputa por el poder en Morena de Puebla, que este sábado 16 degradó a violencia física, tiene como fondo el inestable Gobierno de Miguel Barbosa Huerta, con 19 cambios en su gabinete en tres años, y su cercanía con afines a Felipe Calderón: Su Secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, es cuñada de Alejandra Sota, la vocera del expresidente, y su asesor jurídico y hasta energético es Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular.

Barbosa Huerta ha tenido tres secretarios de Gobernación: El primero fue Fernando Manzanilla Prieto, quien inició en agosto de 2019 y renunció el 14 de enero del 2020 y el segundo fue David Méndez Márquez, quien estuvo hasta el 23 de febrero del 2021 y quien es hijo de Jorge Méndez Spinola, identificado como uno de los agresores, del sábado 16, contra diputados locales que aprobaron el aumento a tarifas de agua.

La tercera y actual Secretaria de Gobernación es Ana Lucía Hill Mayoral, quien trabajó todo el sexenio de Calderón como directora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, mientras su hermano, Benjamín Hill Mayoral, era alto funcionario de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y su cuñada, Alejandra Sota, fue la vocera presidencial.

Oriunda de Sonora y formada en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Ana Lucía Hill Mayoral se avecindó en Puebla y Barbosa la nombró directora de Protección Civil y, en febrero de 2021, la designó como su mano derecha en la Secretaría de Gobernación estatal.

Pero si el nombramiento de Hill Mayoral llamó la atención, también lo hizo la cercanía de Barbosa con Gil Zuarth, el panista secretario particular de Calderón y también consejero jurídico del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, relacionados a partir de que los tres fueron senadores en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Barbosa contrató el despacho Accuracy Legal & Consulting, SC, del que es socio Gil Zuarth, para resolver el conflicto en la Fundación Mary Street Jenkins, que controlaba mediante un patronato a la Universidad de las Américas Puebla, y como parte de ese arreglo designó como rector a Ríos Piter, otro exsenador amigo de Barbosa.

Pero Gil Zuarth fue también asesor de Barbosa en materia energética: El 2 de marzo de 2020, presentó el “Modelo de Federalismo energético Sustentable para Puebla”, elaborado —subrayó— por un grupo multidisciplinario y plural de profesionales” a petición del Gobernador de Morena.

En el lugar también estaba el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, a quien Barbosa mencionó como copartícipe en la elaboración de este proyecto que convertiría a Puebla en exportador de energía, y quien actualmente está en la cárcel procesado por los sobornos a senadores panistas para aprobar la Reforma Energética de Peña Nieto, según la denuncia de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.

En la presentación del proyecto, Barbosa fue elogioso con los dos panistas estrechamente vinculados a Calderón:

“Agradezco a mis amigos exsenadores Roberto Gil Zuarth y Jorge Luis Lavalle, expertos en la materia. Tan brillante Roberto Gil como antes. Hoy somos aliados, antes no. Este gran proyecto habla de un conocimiento de lo que se discutía en el Senado cuando éramos compañeros legisladores”.

Gil Zuarth, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el uso de recursos de procedencia ilícita, fue adversario de Barbosa cuando defendió, como abogado, el triunfo de Martha Erika Alonso en las elecciones de 2018 y quien falleció, junto con su marido, el Senador Rafael Moreno Valle, en un helicopterazo en diciembre de ese año.

Más allá de las encuestas que miden una aprobación mediocre a su Gobierno, que este 1 de agosto cumple tres años, Barbosa Huerta ha hecho una gestión con un equipo inestable y con forcejeos con los grupos de Morena, como el que lidera Jorge Méndez, padre del exsecretario de Gobernación estatal David Méndez Márquez, quien busca, junto con su madre Rosa Márquez Cabrera, ocupar espacios en el Consejo Estatal y del Comité Ejecutivo Estatal de ese partido.

A este grupo se refirió Barbosa Huerta este lunes sobre la violencia ocurrida, el sábado 16, cuando diputados locales que aprobaron la víspera el aumento a las tarifas de agua acudieron a un acto de apoyo a la Jefa de gobierno, Claudia Sheimbaum.

“Son pequeñitos y son pocos. Ahí que se queden como siempre con sus desempeños porriles y marginales”, expresó Barbosa, quien subrayó que el movimiento que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador es pacífico y tiene el apoyo de la sociedad.

“Este gran movimiento está en la sociedad, no está en ese tipo de personas que insultan y tratan de golpear. No es así como se ganó este gran movimiento ni es así como se ganan las elecciones. Ellos, de hecho, no participan en las elecciones. Así es que hay que dimensionar perfectamente. Afortunadamente se trata de un asunto en el que la sociedad está identificada con el movimiento que encabeza López Obrador y los violentos y los marginales no está con nosotros”.

A punto de cumplir sus primeros tres años de gobierno, Barbosa suma 19 cambios en su gabinete, tres este año: El más reciente fue el 22 de febrero, cuando Mónica Díaz de Rivera renunció a la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Antes fueron removidos los secretarios de Seguridad y de Trabajo, Rogelio Maya y Abelardo Cuéllar, respectivamente.

Previamente, en 2021, renunciaron Juan Daniel Gámez Murillo de la Secretaría de Infraestructura; Raciel López Salazar, de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Urtuzuástegui Carrillo de la Secretaría de Administración.

Y ese mismo año también dejaron el Gobierno Vanessa Barahona de la Rosa, en la Secretaría de Turismo; Guillermo Aréchiga Santamaría, en la Secretaría de Movilidad y Transportes, David Méndez Márquez, en la Secretaría de Gobernación.

El 2020 fue el año de más bajas en el gobierno de Barbosa: Julio Glocker Rossainz de la Secretaría de Cultura; Olivia Villaseñor Rosales de la Secretaría de la Función Pública; Jorge Humberto Uribe Téllez de la Secretaría de Salud, y Karen Berlanga Valdés de la Secretaría de la Función Pública.

Además, Heliodoro Luna Vite, de Infraestructura; Fernando Manzanilla Prieto de Gobernación; Miguel Idelfonso Amézaga de la Secretaría de Seguridad Pública; María Concepción Lugo en la Secretaría de Administración, y Fabiana Briseño Suárez en Turismo.

El funcionario que menos duró en el gobierno de Barbosa fue Salomón Contreras Kuri, Secretario de Administración, quien sólo estuvo 19 días.

