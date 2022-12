Sony lanza nuevo tráiler de la esperada Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miles Morales se encontrará con varias versiones del héroe trepamuros de Marvel, y algunos de ellos serán un potencial peligro. La película se estrena el 16 de junio de 2023.

Madrid, 13 Dic. (CulturaOcio/EuropaPress/SinEmbargo).- Ya está aquí el nuevo tráiler oficial de Spider-Man: Cruzando el Multiverso, la esperada secuela de Spider-Man: Un nuevo universo, cinta que ganó el Óscar a la Mejor Película de Animación en 2018 y que, de la mano de Sony Pictures, llegará a los cines el 16 de junio del próximo año.

Un adelanto de más de dos minutos de duración con un tono muy emotivo y que, en gran parte, está protagonizado por Rio, la madre de Miles Morales, que expresa sus preocupaciones ante los grandes retos que tendrá que afrontar el joven héroe.

“Es difícil ver que mi hombrecito ya no siempre es mi pequeñín. Durante años he estado cuidando de ese pequeñín, haciendo que se sintiera querido, que se sintiera en casa allá donde quisiera estar. Pero él quiere salir al mundo y hacer grandes cosas. Y lo que más me preocupa es que ellos no cuidaran de ti como nosotros”, dice la madre de Miles en una conversación con su hijo que saltará de nuevo al Multiverso para verse las caras con otras versiones alternativas de sí mismo… y algunos de ellos serán enemigos muy peligrosos.

“Tras reencontrarse con Gwen Stacy, el amigable vecindario de Spider-Man de Brooklyn al completo es catapultado a través del Multiverso, donde se encuetra con un equipo de Spidermans encargados de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a las otras Arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere”, reza la sinopsis oficial de la película dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson.

Como su nombre lo indica, Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) será la primera parte de una nueva historia del héroe arácnido, la cual ya tiene confirmada una tercera entrega de la que se desconocen detalles.

Shameik Moore regresará como Miles Morales, Hailee Steinfeld volverá a interpretar a Spider-Gwen, Issa Rae será como Spider-Woman, y Oscar Issac será Miguel O’Hara, mejor conocido como Spider-Man 2099.