La Fed sube 50 puntos base su principal tasa de interés; es la séptima alza de 2022

Por Christopher Rugaber

WASHINGTON (AP).— La Reserva Federal reforzó su estrategia para controlar la inflación en Estados Unidos al subir por séptima ocasión este año su principal tasa de interés.

Sin embargo, el banco central estadounidense anunció el miércoles un ajuste menor comparado con los cuatro previos —esta vez de 50 puntos base— e indicando que habrá más incrementos a medida que la inflación comienza a ceder.

