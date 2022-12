Gobierno de EU demanda a Arizona por contenedores con púas a lo largo de la frontera

Por Anita Snow

Phoenix, Arizona, 14 de diciembre (AP) — El Gobierno de Estados Unidos interpuso el miércoles una demanda en contra del Gobernador de Arizona, Doug Ducey, y del estado debido a la colocación de contenedores de carga como barrera en la frontera con México, asegurando que están invadiendo tierras federales.

La querella presentada en una corte federal se entabló tres semanas antes de que el Gobernador republicano deje su cargo y sea remplazado por la demócrata Katie Hobbs, quien ha expresado su oposición a la obra.

Ducey dijo a funcionarios federales hace unos días que Arizona está dispuesta a ayudar a retirar los contenedores, los cuales —aseguró— se colocaron como una barrera temporal. Pero quiere que el Gobierno federal dé a conocer cuándo es que cubrirán los huecos que aún hay en el muro fronterizo permanente, tal como lo había anunciado hace un año.

La seguridad fronteriza fue parte central de la Presidencia de Donald Trump y sigue siendo uno de los temas prioritarios para los políticos republicanos.

La demanda presentada por el Departamento de Justicia solicita al tribunal que le ordene a Arizona que deje de colocar y retire los contenedores ubicados en San Rafael Valley, una región remota ubicada en el extremo oriental del condado Cochise. La obra para colocar hasta tres mil contenedores a un costo de cerca de 95 millones de dólares se encuentra avanzada en una tercera parte, pero los opositores preocupados por su impacto en el medio ambiente han entorpecido las labores en los últimos días.

El Departamento de Justicia entabló la demanda en nombre de la Oficina de Recuperación, del Departamento de Agricultura y del Servicio Forestal que supervisa.

$95 million dollars for Ducey’s shipping container wall vs 15 seconds of climbing.

Dumb-ass Ducey 0, Climber 1

Video by Eric Mezapic.twitter.com/HiHoa0H8kN

— Russ McSpadden (@PeccaryNotPig) December 14, 2022