Rubalcava renuncia al PRI y respalda a Sheinbaum, aunque no asegura sumarse a Morena

El Alcalde de Cuajimalpa confirmó esta mañana su renuncia al Frente Amplio por México por “falta de respaldo”, anteriormente contó que su separación del partido se debía a enfrentamientos con el dirigente del PRI, “Alito” Moreno.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Adrián Rubalcava, quien actualmente se desempeña como Alcalde de Cuajimalpa en la Ciudad de México, confirmó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) esta tarde y ofreció su respaldo a la morenista Claudia Sheinbaum en la carrera electoral por la Presidencia de la República en el 2024.

Durante un evento público, Rubalcava argumentó que presentará su renuncia definitiva al PRI por la falta de respaldo que recibió ante la queja que presentó sobre el procedimiento que se siguió para definir al precandidato del Frente Amplio por México (FAM) al Gobierno de la Ciudad de México, siendo el exalcalde de Benito Juárez Santiago Taboada su abanderado.

“A partir del día de hoy los consejeros que estamos presentes y su servidor dejamos de manera definitiva el Frente Amplio por la Ciudad de México y hemos empezado a valorar la posibilidad de transitar en acompañamiento con la Doctora Claudia Sheinbaum”, declaró Rubalcava Pérez.

El Alcalde de Cuajimalpa aseguró que los 30 consejeros presentes en el acto, además de 10 mil militantes y él mismo dejarán el FAM de manera definitiva. También señaló que con su renuncia, también retira la queja que presentó anteriormente en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

“Mi equipo, mis consejeros, mis simpatizantes y sin duda parte de la población que el día de hoy me acompaña y me representa en distintas alcaldías, hemos generado reuniones y hemos considerado que la buena coordinación que tuvimos con la doctora y el apoyo que recibimos, marca una pauta de apertura y de capacidad de diálogo que hoy no encontramos en el Frente Amplio”, aseveró.

Respecto a si buscará algún cargo cobijado por el partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Rubalcava declaró que no busca ser recompensado por la Cuarta Transformación de ninguna manera. “No tengo ninguna propuesta, no sé si vaya a ocupar un cargo, como lo dije, no estoy por un espacio ni estoy buscando ser compensado de ninguna manera”, dijo.

Varios priistas y perredistas, entre ellos Rubalcava, fueron invitados por la dirigencia de Morena a unirse a su causa, a pesar de que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) exhibió en un informe al Alcalde de Cuajimalpa como agresor de periodistas.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) abrió un expediente en contra de Rubalcava por agresiones contra medios como SinEmbargo, Aristegui Noticias, entre otros; pero decidió, en tiempos de Enrique Peña Nieto, no avanzar en esa investigación.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) grabó a Rubalcava ordenando ataques en redes sociales, no solamente contra periodistas y medios, sino también contra políticos, incluso de su propio partido. Uno de ellos fue Luis Espinosa Cházaro, con quien ahora le hermana la inconformidad con el proceso interno opositor de la capital.

La dirigencia de Morena en la capital emitió un boletín donde externó su denuncia ante la imposición de Santiago Taboada, Alcalde con licencia de Benito Juárez, como el candidato por la Jefatura de Gobierno del Frente Amplio por México, coalición opositora que aglutina a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“En un acto por demás servil, el PRI de ‘Alito’ y el PRD de ‘Los Chuchos’ cedieron ante los panistas para ungir a Santiago Taboada Cortina como candidato único del frente opositor a la Jefatura de Gobierno”, se lee en el comunicado.

La representación capitalina del partido guinda aseguró que, ante el nombramiento de un implicado en el caso del Cártel Inmobiliario como aspirante a Jefe de Gobierno, abrió las puertas a aquellos priistas y perredistas desencantados con el Frente Amplio.

“Que se sumen a la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México para que todos los habitantes de esta gran urbe vivan con bienestar”.

Pese a ello, una vez que concluyó la conferencia de prensa de Rubalcava donde denunció el desplazamiento que padeció por parte de la dirigencia del PRI y su presidente, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló en su cuenta de X, antes Twitter, que no ha buscado ni tampoco ha recibido una comunicación por parte de Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante presidencial por Morena.

En ese mismo mes, Rubalcava anunció que los diputados que simpatizan con él ratificarán a Ernestina Godoy como Fiscal General de la Ciudad de México, por la “traición” del Frente Amplio por México al impedirle registrarse como aspirante a la Jefatura de Gobierno capitalino e imponer a Santiago Taboada, del PAN.

Asimismo, aclaró que su renuncia al PRI no es por el partido, sino por “Alito”, pues dijo, no puede hacer equipo con “alguien que se va a mantener en posiciones plurinominales gracias al trabajo de otras personas”.

“Yo le reclamé a Alejandro Moreno que no tuviera palabra, cuando días antes había dicho que íbamos juntos. Al final solamente me dijo que así era la política y que me fuera acostumbrando. Pero yo confié en él y siempre lo defendí”, explicó.