Batres Guadarrama es la nueva Ministra de la SCJN; tomará protesta hoy en el Senado

Lenia Batres deberá de tomar protesta como Ministra el día de hoy ante el Pleno del Senado de la República. Estará en el cargo por 15 años, como lo señala el Artículo 96 constitucional.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Lenia Batres Guadarrama como la nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Secretaría de Gobernación dio a conocer la designación de Lenia Batres, quien hoy mismo tomará protesta ante el Pleno del Senado de la República.

Por su parte, la Senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva en dicha Cámara, informó en sus redes sociales que recibió el oficio por el cual se notifica el nombramiento de Lenia Batres.

“En mi carácter de Presidente de la República, designo de manera directa a la C. Lenia Batres Guadarrama como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nacón, cargo que durará 15 años a partir de esta fecha”, dice el oficio compartido por la Senadora.

El mandatario cumplió su facultad constitucional contemplada en el Artículo 96 de la Carta Magna al nombrar a la exdiputada y hermana del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Martí Batres, como la persona que sustituirá el cargo que dejó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al renunciar a la Suprema Corte de Justicia, instancia en la que él mismo llegó a ser Ministro presidente.

Lenia Batres es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Penal, maestra en Estudios de la Ciudad, maestra en Gestión Pública y candidata a doctora en Estudios de la Ciudad.

También fue Diputada federal en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión. Antes de su nombramiento, fue Consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del Gobierno de México.

De diciembre de 2018 a noviembre de 2020 trabajó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), primero como abogada general y luego como jefa de oficina. Después fungió como delegada de programas federales en Chihuahua, donde, entre otras cosas, coordinó la estrategia de vacunación en la entidad.

A pesar de hacer oficial el nombramiento, el Presidente López Obrador reconoció que se encontraba en “un predicamento” porque las tres candidatas que propuso en su segunda terna —Lenia Batres, Bertha María Alcalde y Eréndira Cruz Villegas— las consideraba “de primera”.

“Hoy mismo vamos a resolver. O sea, porque la verdad las tres son muy buenas, son de primera y tengo nada más que pensar quién puede ser, pero las tres son de primera. Sí me meten en un predicamento, ¿no? Pero afortunadamente sé la ventaja que tengo: que son mujeres con principios, mujeres con ideales; que están a favor del pueblo, de la justicia; que no están, como otras autoridades del Poder Judicial, al servicio de los potentados”, dijo durante la conferencia de prensa del día de hoy.

López Obrador insistió en que no se trata de mujeres sin criterio o sin ideales. “Son mujeres con convicción. En eso no me va a costar. En eso no hay problema. El asunto es que tengo que decidir”, declaró duranre su conferencia de prensa matutina, espacio en el que se comprometió a revelar el nombre de la persona seleccionada hoy mismo para que ya se resuelva el asunto. Ante dicha situación, se le preguntó si se reunirá con ellas antes. “Sí, aquí en Palacio”, respondió.

¿QUÉ PASÓ CON LA SEGUNDA TERNA EN EL SENADO?

El Senado de México rechazó el jueves la segunda terna de candidatas a la SCJN propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante que dejó el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien renunció para unirse al equipo de la candidata del partido oficialista a la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo.

✅ Se emitieron 121 votos. ▪️ 16 para Bertha María Alcalde Luján

▪️ 54 para Lenia Batres Guadarrama

▪️ Dos para Eréndira Cruz Villegas

▪️ Tres nulos y 46 en contra. La terna se da por rechazada. Se informará del resultado al Ejecutivo Federal. — Senado de México (@senadomexicano) December 14, 2023

Por segunda ocasión en menos de un mes, la bancada del partido oficialista, Morena, fracasó en sus intentos de lograr la mayoría calificada que se requería para elegir la nueva Ministra. La oposición en bloque objetó a las tres candidatas por su vinculación con el Gobierno.

Aunque Morena y sus aliados controlan el Senado, necesitaban el respaldo de la oposición — que tiene más de 40 senadores — para alcanzar al menos 81 votos en una cámara de 128 miembros.

Luego de dos rondas de votación, las postuladas Eréndira Cruz Villegas Fuentes, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura; Bertha Alcalde, asesora jurídica de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y Lenia Batres, consejera adjunta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, no lograron la mayoría calificada.

A finales de noviembre, López Obrador presentó una primera selección integrada por Alcalde, Batres y María Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, que tampoco salió elegida.

Tras el rechazo de las dos ternas, se abrió el camino para que López Obrador nombre directamente a la nueva integrante del máximo tribunal, según lo que establece la legislación mexicana.