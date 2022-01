VIDEO: Quadri es expulsado de programa en vivo por “propagar discurso de odio”

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– El Diputado Gabriel Quadri de la Torre vivió un momento incómodo luego de que fue corrido de un programa en vivo que se transmitió en la televisora CNN en español por pretender propagar “un discurso de odio”.

Durante la transmisión del programa, en el que también participó la Diputada morenista Salma Luévano Luna, Quadri habló sobre la polémica generada esta semana por sus mensajes sobre las personas transexuales que provocaron una condena por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su intervención en el programa, Quadri trató de defender su postura y aseguró que él no promovía un discurso de odio en contra de la comunidad transexual.

“Nadie está promoviendo un discurso de odio, eso es una fantasía y me parece que la que promueve un discurso de odio es ella (…) Que no exagere, que no promueva mentiras”, dijo Quadri.