Chef Herrera se despide de MasterChef; se enteró de su despido por la prensa

Después de 9 temporadas, el Chef dio el último adiós al reality de TV Azteca a través de una publicación en sus redes sociales; “La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos”, expresó.

Por Suzana Zepeda

Ciudad de México, 15 de enero (Vanguardia).- El Chef Herrera se ha ganado su lugar en el gusto del público por ser a la vez polémico y querido, algo que consiguió a lo largo de nueve temporadas de participar en “MasterChef”, sin embargo para la siguiente emisión él mismo dio a conocer que no será parte de “MasterChef Junior”.

A la par de hacer el anuncio, Herrera denunció que lo habían corrido sin tener siquiera la atención de avisarle de forma personal.

“La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente”, escribió en el texto, que compartió a través de su cuenta de Facebook junto a dos imágenes en blanco y negro: una que parece ser una piñata de cronómetro de cocina que llevaba el emblema del programa y otra en la que se puede ver el tatuaje que tiene de ese mismo diseño.

El Chef Herrera detalló que no sabe los motivos por los que prescindieron de él en el reality gastronómico, que ha tenido tanto éxito la televisora del Ajusco.

“Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto”, argumentó.

