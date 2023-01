Pinocho de Del Toro gana Mejor Película Animada en los Critics Choice Awards

Saltillo, 15 de enero (Vanguardia).- El cineasta Guillermo del Toro se llevó hoy un galardón más, ahora en los Critics Choice Awards 2023 por Mejor Película Animada gracias a Pinocho.

Después de sus nominaciones tanto en los Globos de Oro como hoy en los Critics Choice Awards, se espera que Guillermo del Toro sea nominado en los Óscar de este año, con muchas posibilidades de obtener la estatuilla dorada.

In this life, the more you give, the more you get. ❤️ We are thrilled to announce that @RealGDT’s #PinocchioMovie is the #CriticsChoiceAwards WINNER for Best Animated Feature! pic.twitter.com/HBOI8m5HNb

— Guillermo del Toro’s Pinocchio (@pinocchiomovie) January 16, 2023