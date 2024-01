La reforma a pensiones plantea que el Gobierno asuma una parte del ajuste: Presidente

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la mañana de este lunes nuevos detalles de la reforma laboral que presentará el próximo 5 de febrero. Con dicha iniciativa, pretende que el salario mínimo siempre crezca por arriba de la inflación, y que las y los trabajadores mexicanos se jubilen con una pensión equivalente al último sueldo que tuvieron en activo.

López Obrador consideró que esta situación “no debe repetirse bajo ninguna circunstancia”, ya que “fue una infamia”. “Vamos a presentar esta iniciativa de reforma y quiero que esté en el Artículo 123 de la Constitución. Esto que se ve de rojo, esto significó que el salario no aumentó, al contrario, hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario. Esto es lo que hicieron los tecnócratas, empleados de los oligarcas en todo el periodo neoliberal o neoporfirista”, comentó al mostrar una gráfica sobre el comportamiento del salario en ese lapso.

“Lo segundo, que también cuando yo haga la presentación, quiero hacer una explicación, voy a exponer con gráficas lo que significó la reforma a las pensiones, a la entrega de pensiones a jubilados, el manejo de afores y la rebaja para que quienes terminan después de 30 años de trabajo, no reciban el sueldo con el que se retiran, sino la mitad si les va bien. Por eso muchos no quieren jubilarse y esto va a ser crisis, va a ser peor cuando entre completamente en vigor o se empiece a aplicar la reforma de [Ernesto] Zedillo, de 1997”, advirtió.

La reforma a la que hizo mención el mandatario fue propuesta en noviembre de 1995 por el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) y aprobada por el Congreso en diciembre de ese mismo año. Esta nueva legislación sustituyó a la Ley de 1973 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde las y los trabajadores se jubilaban a los 65 años con una pensión del 100 por ciento de su último salario, y en su lugar se creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), aumentando las semanas de cotización para quienes buscaban retirarse.

“Entonces tenemos que corregir eso gradualmente en un acuerdo con empresarios y con trabajadores, pero para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios para que no los atemoricen, el Gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio. Estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos el que el trabajador se jubile con su sueldo último y no que se le reduzca a la mitad su pensión”, explicó.

El Jefe del Ejecutivo federal afirmó que “esto también es fruto podrido de la política neoliberal” y pidió que cuando se hable así de neoliberalismo, neoporfirismo o del Gobierno al servicio de la oligarquía, se tome en cuenta “que todo lo que hicieron fue para perjudicar al pueblo”, pues “se ensañaron en aplicar políticas antipopulares”.

El Presidente de México recordó que “los conservadores no quieren”. “Es legal, es legítimo que no estén de acuerdo porque ellos pertenecen a un bloque, a un grupo conservador. La oligarquía tiene un sistema para funcionar, y para imponerse y mantener privilegios. Tienen políticos a su servicio que los defienden, partidos que su misión es defender los intereses de la oligarquía, de la minoría”, acusó.

De acuerdo con su postura, “no tienen esos partidos el propósito de defender al pueblo y es muy claro”. “Nada más que no voy a estar hablando aquí de quién da las órdenes en los partidos del bloque conservador porque además de que es de dominio público, si lo digo yo, a lo mejor me sancionan. Tienen a los partidos, tienen a los legisladores a su servicio. ¿Pruebas? Todas. Hagan una revisión de las reformas que le hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal. Una a una todas las reformas”, exhortó.

También hizo un llamado a checar todas las resoluciones del Poder Judicial. “¿Cuáles a favor del pueblo? ¿Cuáles? Yo recuerdo que cuando se presentaron amparos para que no procediera la reforma a la Ley del ISSSTE, que afectaba a los trabajadores al servicio del Estado y a los maestros, la Corte rechazó todas las solicitudes de amparo, declaró improcedente lo que se pedía y así en todas las denuncias, demandas que tenían que ver con defender a la gente, con defender al pueblo”, añadió.

“Luego los mandones de la oligarquía tienen el control de los medios de información, o sea, los tres poderes antes. Ahora ya el Ejecutivo no lo tiene y tampoco el Legislativo, sólo una parte, para bloquear porque cuando se quiere hacer una reforma constitucional, bloquean, no es posible porque no se tiene mayoría calificada, se tiene mayoría, pero no calificada”, precisó el gobernante.