“No nos quedaremos con pensiones”: AMLO; reforma incluye a empleados de IMSS e ISSSTE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó su compromiso de mejorar e impulsar su reforma de pensiones a través de un análisis en los montos de jubilación y lograr un equilibrio para los trabajadores.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno realizará aportaciones, de manera paulatina, para conseguir un incremento en las pensiones de los trabajadores a través de su nueva reforma, misma que anunciará el próximo 5 de febrero.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal detalló que su propuesta busca administrar y apoyar a las empresas para que los trabajadores reciban su sueldo completo al momento de jubilarse y no sólo la mitad como sucede en la actualidad.

Dicha reforma incluye a trabajadores de la Iniciativa Privada afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE).

“Lo que vamos a hacer es que el Gobierno va a ir aportando lo que no aportaba antes, ayudando para que progresivamente se logre que el trabajador reciba, cuando se jubile, su sueldo y no la mitad”, indicó.

Además, acusó a los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón de dejar problemas en las pensiones a causa del neoliberalismo, por lo que destacó su compromiso de mejorar e impulsar su propuesta mediante un análisis en los montos de jubilación hasta lograr un equilibrio.

“Estamos haciendo un análisis de cuánto tiene que ir aportando el Gobierno, ayudando hasta lograr el equilibrio, remediar el problema que dejó el neoliberalismo (…) si no somos ratas, no somos corruptos, no, no es eso”.

No debemos apartarnos de nuestros ideales y principios. Conferencia matutina https://t.co/hKXQ3KxS6z — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 12, 2024

En cuanto a la reducción en la edad de jubilación, afirmó que continúa trabajando en conjunto con el Gobierno sobre las reformas establecidas, las cuales incluyen lo salarial, bienestar, poder judicial y pensiones.

“No lo hemos analizado, lo estamos viendo, hay equipos trabajando en todas las reformas, porque incluye lo salarial, pensiones, lo de bienestar, lo electoral, la reforma al poder judicial, y otras cosas, insistir en lo de la austeridad, en lo de los sueldos de los altos funcionarios, y otros aspectos”.

Finalmente, López Obrador aseguró que tampoco se busca comprometer a los gobiernos futuros respecto a su nueva iniciativa, sólo reparar el daño que causaron la administración pasadas por disminuir el pago de pensiones.

“Tenemos que cuidar eso, pero sí hacer justicia, sí reparar el daño que causaron. Sería bueno que explicaran quienes hicieron esa reforma qué los llevo a quedarse cortos, les fallaron los proyecciones o era la intensión que se pagara menos”, concluyó.