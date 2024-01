AMLO no descarta que alguien de su Gabinete renuncie para participar en elecciones

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana a las posibilidades de que una o uno de los miembros de su Gabinete busque algún cargo en el Congreso a partir de los comicios que se llevarán a cabo este año.

Durante su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel expresó que las y los secretarios aún están a tiempo de buscar una diputación o senaduría, sin embargo, aseguró que desconoce de alguna funcionaria o funcionario que tenga estas intenciones.

“¿Pero hasta ahorita no ha tenido la comunicación por parte de algún colaborador de que pudiera presentarle su renuncia?”, preguntó la prensa durante el encuentro que se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

“No, no, no, pero todavía se está en tiempo. No lo descarto, pero no tengo información de secretarios, secretarias, que quieran participar”, contestó Andrés Manuel.