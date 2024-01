Tormentas del Ártico hacen sufrir a EU. Hay cortes de luz y alertas en varios estados

Por Gillian Flaccus y Christopher Weber

PORTLAND, Oregon, EU (AP).— Millones de personas enfrentaban temperaturas bajo cero en gran parte de Estados Unidos ante la llegada de tormentas desde el Ártico que dejaron cuatro muertos y provocaron cortes eléctricos para decenas de miles de clientes en el noroeste, generaron nevadas en el sur y azotaron el noreste con condiciones de ventisca que obligaron a posponer un partido de la NFL.

Aproximadamente 95 millones de personas en todo el país se encontraban el domingo bajo alertas meteorológicas por vientos que llevaban la sensación térmica por debajo de los 17 grados Celsius bajo cero (0 grados Fahrenheit). Los meteorólogos dijeron que se pronosticaba que el frío extremo llegara a sitios tan al sur como el norte de Texas, y la peor parte de la tormenta podría enviar vientos helados que harían descender la sensación térmica hasta los 56 ºC bajo cero (70 ºF bajo cero) en Montana y las Dakotas.

En Buffalo, Nueva York, donde se esperaban de 30 a 60 centímetros (uno a dos pies) de nieve, las duras condiciones llevaron a las autoridades a postergar el juego de futbol americano entre los Bills de Buffalo y los Steelers de Pittsburgh del domingo al lunes.

Los trabajadores retiraban con palas y camiones la nieve del campo del estadio Highmark de Buffalo mientras los Bills advertían a los voluntarios ansiosos de ayudar con el retiro de la nieve que mejor se quedaran en casa y no desafiaran la prohibición a la circulación en la zona.

Por lo menos un jugador de los Bills estaba a la intemperie en medio del mal tiempo el domingo haciendo buen uso de su tiempo libre. El tackle ofensivo Ryan Van Demark compartió un video en su cuenta de Instagram en el que muestra a su compañero, el liniero Alec Anderson, ayudando a un automovilista en problemas.

Zack Taylor, del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland, advirtió que algunas partes del noreste podrían verse azotadas por fuertes nevadas y vientos extremos, con ráfagas de hasta 89 kilómetros por hora (50 millas por hora).

En Oregon, más de 130 mil viviendas y negocios carecían de electricidad, la mayoría de ellos en el área metropolitana de Portland, un día después de que intensos vientos, y una mezcla de nieve y hielo derribaran árboles y líneas eléctricas.

