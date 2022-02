Inventando a Anna: Los personajes reales de la serie sobre la estafadora de NY

La ciudad de Nueva York le ha dado la vuelta al mundo, en parte, por los libros, películas y series que la retratan. Sus calles, al arte que abunda en sus galerías y museos, sus restaurantes, tiendas de lujo y las personalidades que la habitan son parte de nuestro inconsciente colectivo. Lo que no era parte hasta hace unos años fue la forma en que una astuta joven le vio la cara a esta élite “tan selecta”.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- “Toda esta historia es totalmente cierta. Excepto todas las partes que fueron totalmente inventadas”, nos advierte una leyenda capítulo a capítulo de la serie Inventando a Anna (Inventing Anna), lo nuevo de Netflix que ocupa el lugar número uno de lo más visto ene la plataforma.

La serie está basada en la historia real sobre Anna Sorokin, una joven que engañó a la élite de Nueva York por años asegurando ser una millonaria heredera alemana cuando en realidad no tenía ni un dólar en su bolso.

El caso interesó a la periodista Jessica Pressler, del New York Magazine, en 2018 cuando vio una nota en el periódico que ofrecía apenas algunos datos sobre cómo Sorokin había sido detenida acusada de fraude. Pressler sabía que existía una gran historia detrás pues no cualquiera puede ingresar dentro del selecto y pequeño grupo de la alta sociedad neoyorkina y mucho menos para tomarles el pelo.

Shonda Rimes, unas de las mujeres más exitosas de la televisión estadounidense detrás de éxitos como Grey’s Anatomy, también vio una gran historia para llevar a la pantalla el reportaje de Jessica Pressler.

Shonda, como directora, y Pressler como productora, han estrenado este viernes la serie de nueve episodios que relata la gran estafa de Anna Sorokin interpretada por la actriz Julia Garner a través de la investigación periodística de la periodista del New York Magazine, de la mano de Anna Chlumsky.

La serie muestra, a través de la ficción, mucho del trabajo de la periodista en el caso: cómo fue reuniendo pistas, gente involucrada en el caso que tuvo alguna relación con Anna, contacto con testigos, documentos, facturas… todo para deshilar cada una de las mentiras de una joven de 25 años de edad que tuvo la audacia de engañar a los más adinerados.

Aunque claro, hay detalles que provienen de la ficción como la relación de Anna Sorokin con Chase Sikorski (Saamer Usmani), pues en el reportaje apenas se menciona al novio y toda la movida de su relación tóxica así como la creación de una supuesta app, de la que apenas sabemos de qué trata, aunque esta relación bien puede justificar algunos de los ingresos a los que tuvo acceso Anna para llevar su lujosa vida.

Entre lo que es real y con lo que una producción de Netflix se defiende para llevar a la pantalla una historia y volverla más atractiva al espectador, aquí te compartimos un “quién es quién” de algunos personajes que sí están basados en personas de la vida real:

ANNA SOROKIN / JULIA GARNER

Evidentemente tenemos que empezar con Anna Sorokin, quien escurridizamente se movía bajo el nombre de Anna Delvey. La joven es interpretada por la actriz Julia Garner que ha protagonizado la serie Ozark y en 2019 la cinta La asistente.

Sorokin, de ahora 31 años de edad, dio luz verde a la producción de Netflix para que pudieran usar su nombre y con el dinero recibido, 320 mil dólares, pagó 199 mil a la restitución a los bancos y 24 mil para liquidar multas estatales, según reveló Insider.

Tal como nos muestra la serie, Anna se hizo de un camuflaje maestro con la élite de 2013 a 2017 al portar ropa de los mejores diseñadores, además de mostrar mucha astucia para saber relacionarse con quién podría darle una posición mejor.

Bancos, hoteles de lujo en los que se hospedó y las caras más populares de la Nueva York se tragaron todos sus engaños.

“Cuando salí de esa visita, dije: ‘Guau, por eso es que estuvo tan cerca de obtener todo lo que quería. Y por eso que esas personas poderosas y gente en general simplemente gravitaba hacia ella […] Me hizo entrar en conflicto. Fue muy extraño”, comentó Julia Garner a AP sobre su encuentro con Anna para el papel.

La joven fue condenada a cumplir entre 4 y 12 años en prisión, pero en febrero de 2021 fue puesta en libertad por buena conducta.

JESSICA PRESSLER / ANNA CHLUMSKY COMO “VIVIAN”

La serie nos presenta la vida de Anna Sorokin como una especie de rompecabezas que intenta armar “Vivian”, una periodista que trata de levantar su carrera en una revista llamada Manhattan con la historia de la joven estafadora.

Al igual que en la serie, Pressler luchaba por limpiar su nombre, pues en 2014 publicó una historia sobre un estudiante al que entrevistó y que aseguraba que había ganado 72 millones de dólares en acciones comerciales, sin embargo, todo fue falso, el joven salió a desmentir la historia y dijo que lo había inventado todo.

La periodista también estaba embarazada al igual que en la serie y compartió un poco de su vida íntima para el personaje.

Esta no es la primera historia que lleva Jessica Pressler a las pantallas, pues su investigación sobre strippers que drogaban a sus adinerados clientes para robarles llamada “The Hustlers at Scores” fue adaptada para el cine en Hustlers, cinta protagonizada por Jennifer López, Julia Stiles, Constance Wu, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo y la rapera Cardi B.

RACHEL DELOACHE WILLIAMS / KATIE LOWES “RACHEL”

Desde los primeros episodios este personaje se convirtió en uno de los más detestados por los espectadores. La amistad de Rachel hacia Anna no se desenvuelve en la lealtad sino en el interés, y no, no defensa a favor de la “hereda alemana”.

El personaje quien en la serie es la mejor amiga de Anna está basado en Rachel DeLoache Williams una fotoperiodista en Vanity Fair.

A lo largo de los años la periodista no se ha quedado callada y ha explotado su experiencia de haber conocido a Anna: Sobre el viaje a Marrakech escribió un artículo para Vanity Fair y publicó un libro llamado My Friend Anna, del cual HBO compró los derechos.

Después del estreno de la serie en Netflix, Rachel a mostrado su desagrado en una declaración para Time Magazine:

“Supe, al mismo tiempo que el resto del mundo, que [el programa] tendría a Katie Lowes como un personaje llamado ‘Rachel’, descrito por Netflix en los siguientes términos: ‘Una seguidora nata cuya ciega adoración por Anna casi destruye su trabajo, su crédito y su vida. Pero si bien su relación con Anna es su mayor arrepentimiento, la mujer en la que se convierte gracias a Anna podría ser la mayor creación de Anna’”.

La fotoperiodista afirmó que estas “diez palabritas de un solo golpe me despojaron de mi agencia, mis logros y mi verdad”.

NEFFATARI DAVIS / ALEXIS FLOY “NEFF”

Tal como sucede en la serie, “Neff” es la amiga más leal de Anna, incluso hoy en día, pues aún mantienen contacto.

La aspirante a cineasta conoció a Anna siendo trabajadora del hotel de lujo 11 Howard de Soho y su amistad sobrepasó del deseo de esperar una propina de 100 dólares que no ofrecía ningún otro huésped.

“Sí, Anna hizo lo que hizo, pero la gente no compra la historia porque es una ladrona; la están comprando porque ella se salió con la suya. Ella es mi amiga, pero yo no conozco a la Anna que todo el mundo conoce. Así que supongo que obtuve una parte de Anna que nadie más vio realmente”, dijo “Neff” entrevista con el medio PAPER en la que reafirmó su amistad.

Los encuentros de “Neff” con Pressler son la columna vertebral del reportaje de New York Magazine.

KACY DUKE / LAVERNE COX “KACY”

A pesar de estar obsesionada con las apariencia, Anna estaba poco interesada en estar en forma, pero eso sí, estaba segura que tenía que tener a la mejor entrenadora fitness entre la élite, y esa era: Kacy Duke.

Duke es una entrenadora personal y de estilo de vida de las más populares entre la sociedad de Nueva York, ella culpe los cuerpos de las personalidades más importantes y fue contratada por Anna.

Aunque se ha abstenido sw hacer declaraciones en torno al caso de Anna, ha aplaudido el casting de Netflix respecto a su personaje:

“Aquí estoy como el ícono de fitness de mi personaje, sintiéndome como una ‘hermana de Williams’, cariño, sin el juego. Jajaja. No puedo esperar a que todos ustedes vean el programa. Estoy más que orgullosa de mi interpretación de Laverne Cox en la nueva serie”, escribiño en su cuenta de Instagram.

Bianka Estrada https://www.sinembargo.mx/author/biankaestrada Me gusta hablar sobre series, películas, documentales y mucho streaming. Cine mexicano para todos. Le busco el otro lado al entretenimiento: el social. Datos y datos para no aburrirnos.