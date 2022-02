Estudio: Hacer 90 minutos de ejercicio después de vacunarse eleva la respuesta inmune

Madrid, 15 de febrero (Europa Press).- Investigadores de la Universidad Estatal de Iowa en EU descubrieron que 90 minutos de ejercicio de intensidad leve a moderada directamente después de una vacuna contra la gripe o la COVID-19 pueden proporcionar un refuerzo inmunológico adicional.

Los anticuerpos son esencialmente la línea de defensa de “búsqueda y destrucción” del cuerpo contra virus, bacterias, hongos y parásitos. Las vacunas ayudan al sistema inmunitario a aprender cómo identificar algo extraño y responder reforzando las defensas del cuerpo, incluido un aumento de los anticuerpos.

