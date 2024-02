Sasha Montenegro, reconocida actriz y esposa de López Portillo, muere a los 78 años

La actriz se casó en 1995 con el expresidente José Lopez Portillo, con quien tuvo dos hijos, y mantendría el matrimonio hasta la muerte del exmandatario en 2004.

Ciudad de México, 15 de febrero (SnEmbargo).- Sasha Montenegro, una de las actrices más conocidas en el cine y la televisión mexicana durante las décadas de los 70 y 80, falleció anoche a los 78 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi).

Horas antes de darse a conocer la muerte de Sasha Montenegro, trascendió que la también viuda del expresidente José López Portillo había sufrido un derrame cerebral, por lo que su estado de salud se reportaba como grave.

De acuerdo con los primeros reportes, la actriz murió en su casa, ubicada en Cuernavaca, Morelos.

Aleksandra Aćimović Popović, su nombre real, nació en 1946 en Bari, Italia. Fue la hija única de un matrimonio de migrantes de la República Federal de Yugoslavia, formado por Zivojin Aćimović y Silvia Popović, perteneciente a una familia aristócrata de Montenegro que fue asesinada en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Sus padres decidieron emigrar a Argentina, donde creció, y ya en su juventud viajó a México por una propuesta de trabajo en una película en la década de 1960; sin embargo, sería en este país donde acabaría por hacerse de gran fama gracias a su belleza y sus actuaciones en el llamado “cine de ficheras”.

Montenegro es recordada por su participación en películas icónicas como El ángel exterminador (1962), dirigida por Luis Buñuel, y El lugar sin límites (1978), dirigida por Arturo Ripstein. Su versatilidad como actriz le permitió interpretar una amplia gama de personajes, desde dramas hasta comedias.

Montenegro obtuvo sus primeros papeles estelares en películas como Un sueño de amor (1972) con José José y Verónica Castro, Santo contra la Magia Negra (1973), y Santo y Blue Demon contra el doctor Frankenstein (1974), y participó en la primera película del cine de ficheras, Bellas de noche (1975).

Además de su exitosa carrera en el cine, Montenegro también incursionó en la televisión, participando en varias telenovelas que la convirtieron en una figura querida por el público.

Aleksandra Aćimović Popović, a pesar de haberse casado con López Portillo no fue Primera Dama, ya que ella no era la esposa del priista cuando él cumplía su mandato, pues ese papel lo desempeñaba Carmen Romano Nolk, quien falleció en 2000. En 1995, Sasha Montenegro y José López Portillo se casaron por lo civil y cinco años después lo hicieron ante la iglesia: en sus nupcias católicas, el mandatario tenía 80 años de edad y ella, 54. En 2004, él solicitó el divorcio debido a supuestos maltratos físicos y verbales por parte de la actriz, pero falleció al poco tiempo, por lo que no se pudo concretar, y ella recibió su pensión como viuda del expresidente.