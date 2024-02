Dos trabajadores del Interurbano caen de una estructura de 10 metros; hay un muerto

Dos obreros de “El Insurgente” se encontraban en un andamio llevando a cabo trabajos de soldadura en una de las bases tubulares de la obra cuando ambos cayeron. Uno fue trasladado al Hospital ABC para su valoración.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Dos trabajadores en las obras del Tren Interurbano México-Toluca cayeron de una estructura, dejando una persona muerta y otra más herida.

De acuerdo a los primeros reportes retomados por medios nacionales, los obreros se encontraban llevando a cabo las maniobras de soldadura en una de las bases de las obras del Tren Interurbano, en la zona de Santa Fe y Vasco de Quiroga.

Sin embargo, ambos trabajadores cayeron de una plataforma, posiblemente un andamio a más de 10 metros de altura. Uno de ellos, un hombre de entre 30 a 35 años, perdió la vida.

Mientras tanto, el otro obrero, según informes de personal médico que llegó a la zona, un joven de 28 años fue trasladado al Hospital ABC tras presentar traumatismo craneoencefálico severo.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital llegaron a las inmediaciones de la obra y acordonó el perímetro para permitir la realización de las maniobras correspondientes.

Hasta el momento, la SSC ni ninguna otra dependencia ha emitido un boletín donde se precise más información sobre lo ocurrido.

A inicios del 2024, una parte de la estructura elevada que sostiene el Tren Interurbano México-Toluca cayó. Este hecho ocurrió en la zona de Observatorio, en la Alcaldía Álvaro Obregón.

Según informó Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la ciudad, durante una entrevista con Milenio, la dovela se vino abajo mientras era transportada a causa de una falla en una grúa.

La estructura de concreto con dimensiones que superan los cinco metros, también conocida como “ballena”, cayó sobre algunos vehículos, los cuales estaban estacionados y no tenían pasajeros.

Por esta razón, Esteva Medina informó que se realizó el peritaje para determinar lo que ocurrió, el cual podrá darse a conocer hasta dentro de 30 días. Sin embargo, aseguró que este presunto incidente no compromete la estructura de “El Insurgente”, ni el resto de los trabajos de construcción.

El Tren “El Insurgente” es un proyecto que está a cargo del Gobierno federal y que conectará la Zona Metropolitana de Toluca con el poniente de la Ciudad de México, en donde el tramo tendrá una distancia de 17 kilómetros.

El segmento de la vía en la capital inicia en la salida del portal oriente, en el túnel que se encuentra sobre la autopista federal México-Toluca, en la Alcaldía Cuajimalpa, y concluye en la estación del Metro Observatorio, ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón.

Según cálculos de la Secretaría de Obras y Servicios, el tren dará servicio a 230 mil personas usuarias al día, tendrá una longitud total de 57.7 kilómetros y contará con siete estaciones, tres de ellas ubicadas en la Ciudad de México: Santa Fe, Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio.