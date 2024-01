VIDEO: Una grúa falla y deja caer dovela de concreto del Interurbano; no hay heridos

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Una parte de la estructura elevada para sostener el Tren Interurbano “El Insurgente” con direcciones México-Toluca cayó la mañana de este martes cerca de la zona de Observatorio en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. No hay reporte de personas lesionadas ni fallecidas.

Según informó Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad, durante una entrevista con Grupo Milenio, la dovela cayó mientras era transportada a causa de una falla en una grúa.

De acuerdo con el funcionario, se realizarán trabajos para determinar si será reemplazada y mientras concluye el peritaje para determinar lo ocurrido, se suspenderán las obras en la zona.

“Durante el proceso de maniobra del traslado de una dovela, estas piezas que se colocan y que van conformando las trabes, una grúa, no sabemos si fue problema del operador o de elementos mecánicos de la grúa, falló y la dovela cayó, no es una pieza que ya estuviera montada, si no que era una pieza que estaba en traslado”, precisó Esteva Medina.