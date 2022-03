México extradita a “El Huevo”, líder del Cartel del Noreste capturado en Tamaulipas

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD.

El detenido contaba con tres órdenes de aprehensión, una con fines de extradición por conspiración para traficar drogas y lavado de dinero; otra de Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa, y la tercera del también fronterizo estado de Coahuila por homicidio doloso y terrorismo.

Ciudad de México, 15 de marzo (AP/EFE/SinEmbargo).— México entregó a Estados Unidos a Juan Gerardo Treviño, el líder del Cártel del Noreste recién capturado y que está acusado en ese país de conspiración para traficar drogas y lavado de dinero.

Según informó el martes a The Associated Press un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, se trató de una “deportación controlada” que tuvo lugar el lunes por la noche por el puente internacional de San Isidro, que conecta Tijuana con San Diego.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador había abordado el tema de forma poco clara al finalizar su conferencia de prensa matutina, en la que se limitó a decir que no había habido extradición y que autoridades militares realizarían una conferencia de prensa la tarde del martes para ofrecer detalles sobre el tema.

Treviño tiene también nacionalidad estadounidense, confirmó el funcionario, y de ahí que proceda un proceso de deportación el cual es expedito, a diferencia de la extradición que puede demorarse meses o incluso años.

El capo, conocido como “El Huevo”, fue capturado el domingo por la noche en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, la sede del Cártel del Noreste, una escisión de Los Zetas. El arresto provocó violencia en esa ciudad con enfrentamientos y quema de vehículos que derivaron en el cierre temporal de los cruces con Texas.

Los enfrentamientos comenzaron pasada la medianoche, con bloqueos en las principales avenidas de Nuevo Laredo “con la colocación de vehículos pesados, y al menos dos tractocamiones fueron incendiados”, añadió el reporte oficial al cual la agencia EFE tuvo acceso.

Ante estos hechos, la Presidenta Municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y recomendó no llevar a los niños a clases.

Treviño lideraba también el grupo de sicarios llamado “Tropas del Infierno”, herederos de los procedimientos más violentos de Los Zetas. Las autoridades lo acusan de generar violencia en cinco estados del país y en la región de la llamada “frontera chica” del estado de Tamaulipas, la de mayor cruce ilegal de migrantes hacia Estados Unidos.

La reacción del Cártel del Noreste fue la respuesta para evitar que Treviño Chávez se trasladara a la zona militar y de ahí fuera enviado a la Ciudad de México.

De esta manera, se replicó la misma estrategia que realizó en Culiacán el Cártel de Sinaloa, cuando se capturó a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán, “El Chapo”, lo que obligó a las autoridades mexicanas a soltarlo.

Según explicó el Gobierno el lunes, el detenido contaba con tres órdenes de aprehensión, una con fines de extradición por conspiración para traficar drogas y lavado de dinero; otra de Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa, y la tercera del también fronterizo estado de Coahuila por homicidio doloso y terrorismo.

